Soldini da Monaco a Saint Tropez in due ore via mare. Taaaac!

Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 hanno appena fissato un nuovo tempo di percorrenza sulla rotta Monaco-Saint Tropez (48 miglia), di 2 ore, 25 minuti e 44 secondi. Partiti ieri dalla Spezia per un giro di test e allenamenti in Mediterraneo, sono arrivati stamattina a Monaco, e hanno deciso di tentare di migliorare il tempo di percorrenza fino a Saint Tropez, nonostante condizioni meteo non perfette.

Soldini commenta: «Siamo partiti con 18 nodi di vento da Est, che ci ha dato una bella spinta all’inizio, poi è calato a 12 nodi ed è girato in poppa, quindi abbiamo rallentato e abbiamo dovuto strambare molte volte, percorrendo un totale di 61 miglia sulle 48 di rotta diretta. A causa del calo di vento non abbiamo potuto spingere Maserati Multi 70 al massimo ma ci siamo divertiti molto, è stato un ottimo test per la barca: ora proseguiamo con gli allenamenti verso la Corsica!»

A bordo del trimarano, Giovanni Soldini ha navigato con Guido Broggi, Ronan Cointo, Oliver Herrera Perez, Matteo Soldini e Pierre Casiraghi, che ha già partecipato a diverse regate sia a bordo del VOR70 Maserati, sia su Maserati Multi 70.

Il record precedente Monaco-Saint Tropez dei monoscafi apparteneva al navigatore norvegese Knut Frostad, ex CEO di Volvo Ocean Race: il 20 ottobre 1999, a bordo del Wally Nariida di 32 metri, lo skipper ha percorso 48 miglia in 3 ore 4 minuti e 40 secondi, mantenendo una velocità media di 15,65 nodi.

Nei prossimi giorni il Team italiano continuerà il suo giro di allenamenti in Mar Mediterraneo: il programma prevede, dopo una navigazione intorno alla Corsica, di risalire lungo la costa italiana per tornare a La Spezia, in modo da testare in tutte le condizioni di vento e andature le migliorie del trimarano, sviluppate durante un lungo periodo in cantiere durato quasi quattro mesi.

