Le vele da crociera sono una cosa seria. Parola di Elvstrøm!

Spesso non si dà la giusta importanza alle vele da crociera. “Tanto mica ci devo vincere la Middle Sea o il giro del mondo!”, il pensiero comune. Si vedono spesso per mare barche belle che issano dei veri e propri “stracci” in dacron consunto, oppure vele di altre imbarcazioni riadattate alla carlona. Vele che presto daranno problemi, magari rovinando la vacanza.

In realtà le vele da crociera sono una cosa seria e alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show capite perché, visitando lo stand di Elvstrøm Sails, la storica veleria danese, fondata nel 1954 dal mitico Paul Elvstrøm, l’unico velista che vinse quattro medaglie d’oro in quattro Olimpiadi consecutive. Una veleria che si è sempre distinta per la capacità di dialogo con l’armatore, per trovare assieme a lui la migliore soluzione possibile.

Le vele giuste “zero preoccupazioni”

Tra i prodotti in esposizione scoprirete tutti i segreti di Alisio, ovvero la gamma di vele ideate durare a lungo in perfetto stile “hygge”, tipica parola danese per definire uno stato d’animo legato al concetto di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità.

Il tutto con un occhio al contenimento dei costi. Ma una vela economica non vuol dire “cheap”. Grazie alla scelta di un tessuto di dacron/poliestere a trama fitta con costruzione a taglio incrociato, e le stecche orizzontali della randa complete che aiutano a mantenere la forma quando ammainate la vela con lazy jack e lazy bag, non dovrete preoccuparvi di nulla.

Basta ansie, non dovrete far altro che divertirvi a navigare. Alisio è la soluzione per chi sta cercando una vela resistente e facile da usare, vi basta cliccare QUI per scoprire di più.

Se volete parlare con i velai di Elvstrøm

Non c’è solo Alisio nello stand di Elvstrøm Sails, ma tantissimi giochi di vele modulati su qualsiasi vostra esigenza: da quelle per chi naviga in tutti i mari del mondo a quelle per il regatante incallito. Per capire quale sia il gioco che fa per voi, fatevi un giro nello stand e contattate via mail e via whatsapp gli esperti della veleria, vi risponderanno in quattro e quattr’otto!

