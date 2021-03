STOP AI VOTI! Finita la prima fase di votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021-Epic 30th Edition

Oggi 5 Marzo alle 12 si sono chiuse le votazioni della prima fase del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Scopriamo chi sono i 30 velisti dei 100 candidati iniziali ad aver passato il turno. In occasione dei 30 anni del premio più prestigioso della vela italiana, abbiamo voluto una lista di candidati ricca di personaggi di un calibro enorme che negli ultimi 30 anni si sono distinti per particolari imprese veliche e non solo. Campioni plurititolati, velisti e marinai chi ha fatto la storia della vela, appassionati che sono riusciti a fare di un sogno realtà, e tanti altri nomi che coprono le mille facce di questo meraviglioso mondo che è la vela

Le votazioni per la seconda fase di votazioni riaprono Lunedì 8 marzo alle ore 13! Scopri di più nella sezione regolamento nel sito del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition

Vediamo chi ha passato la prima fase:

1° Simone Camba, voti 5025

2° Marta Magnano, voti 3053

3° Elisabetta Maffei, voti 1939

4° Giancarlo Pedote, voti 1679

5° Checco Bruni, voti 1636

6° Pietro Sibello, voti 1469

7° Domenico Lamante, voti 1426

8° Cardi Adriano Quan, voti 1045

9° Barberis Stefano e Sara, voti 913

10° Spanu Nicolò, voti 885

11° Spanu Maddalena, voti 882

12° Andrea Baldini, voti 629

13° Max Sirena, voti 575

14° Francesca Clapcich, voti 468

15° Patrizio Bertelli, voti 460

16° Paul Cayard, voti 443

17° Mario Battilanti, voti 420

18° Geiger Rebecca, voti 414

19° Luca Bassani, voti 341

20° Roberto Biscontini, voti 251

21° Giovanni Soldini, voti 238

22° Ambrogio Beccaria, voti 234

23° Alessandra Sensini, voti 214

24° Gabriele Bruni, voti 213

25° Vasco Vascotto, voti 180

26° Andrea Mura, voti 176

27° Carlotta Rizzardi, voti 174

27° Mauro Pelaschier, voti 174

29° John Elkann, voti 172

30° Mario Caponetto 170

Pronti alla seconda fase?

Cosa succede adesso? Dal 08/03 al 17/03 – SEMIFINALE: 30 CANDIDATI da votare online dalle ore 13 dell’8 marzo alle ore 12 del 17 marzo 2021. Il voto del pubblico ha carattere vincolante. Passano il turno i 10 più votati.