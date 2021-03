Ragazzi, manca solo un giorno alla fine della prima fase di votazioni del Velista dell’anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.

Abbiamo superato i 30.000 voti totali e domani 5 marzo alle ore 12:00 sarà possibile decretare chi, tra i 100 candidati, ha passato il primo turno di votazione classificandosi nelle le prime 30 posizioni.

Quando sarà possibile votare di nuovo per la seconda fase? Dall’8 al 17 marzo ci sarà la seconda fase: dei 30 velisti rimasti in gara, passano il turno i 10 in testa. Scopri tutto nella sezione Regolamento nel sito del Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30th Edition!

Mai come quest’anno il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition. ha riscosso così tanti consensi, un’edizione Epica, come dice il nome stesso. In occasione dei 30 anni del premio più prestigioso della vela italiana, abbiamo voluto una lista di candidati ricca di personaggi di un calibro enorme che negli ultimi 30 anni si sono distinti per particolari imprese veliche e non solo. Campioni plurititolati, chi ha fatto la storia della vela, appassionati che sono riusciti a fare di un sogno realtà e molti altri ancora.

Per la classifica completa in tempo reale clicca Qui.

Tra i primi dieci classificati (al momento in cui scriviamo) troviamo:



1° Simone Camba con 4801 voti

2° Marta Magnano con 2925 voti

3° Elisabetta Maffei con 1908 voti

4°Giancarlo Pedote con 1654 voti

5° Checco Bruni con 1608 voti

6° Pietro Sibello con 1445 voti

7° Domenico Lamante con 1423 voti

8° Cardi Adriano Quan con 1044 voti

9° Spanu Nicolò con 884 voti

10° Spanu Maddalena con 878 voti.

Chi troviamo “sul filo” in 30esima posizione?

Mario Caponnetto, ingegnere navale e meccanico, ottimo velista, ha raggiunto importanti risultati sia sulle derive che sulle imbarcazioni IMS. La sua prima esperienza in Coppa America fu in occasione della sfida de il Moro di Venezia come responsabile del CFD e delle prove in vasca navale. Ha fatto parte del team Luna Rossa dal 2004 al 2007 per poi diventare membro del team di Oracle dal 2007 al 2013, con la quale ha vinto due America’s Cup, e di BAR nel 2017.

Popolo velista e non solo, manca solo 1 giorno alla fine della prima fase di votazioni,ma il risultato può ancora ribaltarsi! Votate, votate, votate. Ricordiamo che potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition.