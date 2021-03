Leatherman, il vero coltello multiuso dei velisti oggi lo acquisti qui

Ogni velista che si rispetti ha il suo coltellino multiuso. Chiedete a un prodiere qualsiasi se lo possiede, vi risponderà “certo, ho il Leatherman”. Da oggi acquistarne uno è diventato un gioco da ragazzi: il celebre marchio di utensili multifunzione Made in USA, di cui in calce vi raccontiamo la (bellissima) storia, è sbarcato in Italia, lanciando il proprio store ufficiale online.

Immancabili protagonisti del nuovo e-commerce gli strumenti multiuso che da oltre 37 anni ci accompagnano quotidianamente, pronti a risolvere ogni situazione, prevista o meno.

Tra le ultime novità nello store, la gamma di multifunzione Leatherman Free (nella foto in alto il modello Free P4), con un innovativo sistema magnetico e massima maneggevolezza che fornisce un elevato comfort durante l’utilizzo. Il valore aggiunto? Tutti gli strumenti possono essere facilmente azionati con una leggera pressione del pollice. Inoltre, grazie alla tecnologia magnetica, i singoli utensili sono esposti a un minore attrito. Ciò ne riduce l’usura e rende i Leatherman Free ancora più resistenti. Ed estremamente facili da usare, poiché il sofisticato sistema consente un accesso più rapido agli strumenti, utilizzabili con una sola mano. Grazie al “meccanismo a scatto”, saprete con assoluta certezza che lo strumento è correttamente posizionato e pronto all’uso.

UN MULTIFUNZIONE UNICO, SOLO TUO

All’appello, però, si aggiungono alcune importanti novità del marchio Leatherman, proposte online, in esclusiva. Si tratta della nuova linea di abbigliamento e del negozio dedicato a personalizzazioni, incisioni al laser, disegni e molto altro, che vanno a completare la già vasta gamma di prodotti Leatherman.

ENTRA SUBITO NELLO STORE ITALIANO DI LEATHERMAN

LEATHERMAN STORY, COME E’ NATO IL COLTELLO MITO DEI VELISTI

Se “l’uomo di terra” ha il coltellino svizzero, il velista ha “il Leatherman”. Il nome del prodotto americano è diventato sinonimo dell’attrezzo multifunzione che non può mancare nelle tasche dei velisti.

UN VIAGGIO DA INCUBO

Sapete come venne l’idea a Tim Leatherman? Nel 1975, con la moglie, intraprese un lungo viaggio (dall’Europa fino a Teheran) con una Fiat 600 del 1969 che lo lasciava continuamente in panne. Diventò pazzo, ogni volta, a fermarsi nelle piazzole di sosta e con il suo coltello da boyscout per procedere con le riparazioni.

Visto che il budget dei Leatherman era ridotto, la coppia si fermava spesso a dormire in delle vere e proprie topaie. Immaginate in est europa negli anni ’70! E anche lì, rubinetti che gocciolavano, tubature che esplodevano: il coltellino non bastava.

LA NASCITA DI UN MITO

Tim capì che era necessario aggiungere un paio di pinze al coltello. Tornato in Oregon, si chiuse in un garage: prima partì dalla carta, poi dal legno, prima di arrivare al metallo, come vi mostriamo in questa gallery qua sotto, tratta da gizmodo.com. La moglie lavorò duro per mantenere la famiglia nel frattempo…

Cinque anni dopo, brevettò il suo primo coltello multifunzione. Paradossalmente, impiegò anni a trovare un compratore che commercializzasse la sua idea: i produttori di coltelli dicevano “è un attrezzo, non ci interessa”, i produttori di attrezzi per la casa dicevano “è un gadget, non ci interessa”. Nel 1983 Tim riuscì a convincere un vecchio compagno di college e insieme crearono la Leatherman Tools.

Dai 2.000 ordini iniziali, l’anno successivo già erano 30.000. Nel 1993 il numero di “Pocket Survival Tool” prodotti, il classico “Leatherman” era di un milione. Oggi l’azienda fattura 100 milioni di dollari con i suoi coltelli. Tutto “per colpa” di una Fiat 600 scassata.

E.R.

SEGUI LIVE LE REGATE DI LUNA ROSSA!

QUI TROVI TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA COPPA AMERICA E SU LUNA ROSSA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!