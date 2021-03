America’s Cup: tre motivi per cui Luna Rossa può battere Team New Zealand

L’attenzione mediatica in Italia è giustamente concentrata a studiare ogni minimo dettaglio di Emirates Team New Zealand (lo abbiamo fatto in questa puntata de Il Giornale della Coppa). I bookmakers danno come leggermente favoriti i kiwi in vista della finale di Coppa America che inizierà il 10 marzo, ma Luna Rossa non ha delle carte da giocarsi? Secondo noi si, la barca italiana sarà tutt’altro che una vittima sacrificale e ci sono buone ragioni per pensarlo.

IL VENTO LEGGERO

Come racconta questo VIDEO che mostra un confronto a distanza tra le due barche, Luna Rossa in condizioni sotto i 12 nodi sembra estremamente a suo agio, e questa non è certo una novità, ma la barca italiana con gli ultimi aggiornamenti “di fino” potrebbe essere ulteriormente migliorata. Le manovre di Luna Rossa appaiono ancora pulitissime, senza sbavature, mentre la stessa cosa non sempre si può dire per Team New Zealand, almeno in queste condizioni. Ovviamente il confronto a distanza ci dice poco o nulla in termini di velocità pura e di angoli al vento, ma Luna Rossa quanto meno a livello di assetto non sembra avere nulla da invidiare rispetto agli avversari. Non a caso pare che i kiwi abbiano provato ripetutamente a navigare con il Code zero in questi giorni, segno che nel vento leggero hanno qualche preoccupazione

LE PARTENZE

Se si dovesse regatare in condizioni di vento leggero e Luna Rossa riuscisse a partire avanti le cose per la barca italiana potrebbero farsi interessanti. Bruni e Spithill sono due dei migliori timonieri di partenza al mondo, specialisti nel match race, è realistico pensare che Luna Rossa possa vincere più di una partenza durante la serie, coma ha già dimostrato di essere in grado di fare strapazzando più volte un campionissimo come Ben Ainslie. Partire avanti in questo formato di regate significa mettere in seria difficoltà l’avversario, perché con i boundaries i sorpassi non sono semplici a meno che non si abbia un mezzo radicalmente superiore nelle performance, ma con vento leggero appare molto difficile che possa presentarsi questa situazione. Questa è chiaramente un’arma per Luna Rossa e un rebus non da poco per Team New Zealand.

L’ATTITUDINE ALLA REGATA

Team New Zealand non disputa una regata ufficiale da dicembre. A questi livelli, e con una barca come gli AC 75 che gli equipaggi hanno scoperto settimana dopo settimana, è un tempo notevole e si rischia di pagarlo. Non è come la Coppa di un tempo in cui i mezzi erano ampiamente noti e conosciuti e la tecnica di conduzione della barca era già in buona parte esplorata. Con queste barche i velisti hanno ancora molte cose da imparare, e avere fatto tutta la Prada Cup è senza dubbio un vantaggio per Luna Rossa. Questo è qualcosa che i kiwi non possono il alcun modo avere, e potrebbe rivelarsi molto importante.

