Go Luna Rossa, Go! E’ uscito il nuovo numero del Giornale della Vela. Sfoglialo con noi

Benvenuti a bordo del numero di marzo del Giornale della Vela, in edicola e in digitale.

LUNA ROSSA, “SIAMO ITALIANI, E CHE CAVOLO!”

Un numero speciale, come recita la copertina. Un numero dedicato alla grande impresa di Luna Rossa, che ha conquistato la finale della Coppa America (la citazione “siamo italiani, e che cavolo” è di Checco Bruni, prima di tagliare il traguardo e vincere la Prada Cup).

In un lungo servizio, vi raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su Luna Rossa Prada Pirelli Team: perché abbiamo battuto prima gli americani e poi gli inglesi, che avversario ci aspetta, tutti i “Coppa Gossip”. Uno strumento imperdibile per affrontare informati la finalissima in cui ci giocheremo contro i neozelandesi l’America’s Cup, a partire dal 10 di marzo.

Ma questo è solo uno dei tanti motivi per salire a bordo del numero di marzo del Giornale della Vela. Eccovene altri.

VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2021 – EPIC 30TH EDITION. LA STORIA SIAMO NOI

In occasione dei 30 anni del Velista dell’Anno TAG Heuer, abbiamo organizzato una Epic 3oth Edition, dove abbiamo messo a confronto i più grandi velisti degli ultimi tre decenni. Vi raccontiamo tutta la storia di questa edizione indimenticabile del premio più prestigioso della vela italiana, il regolamento, i premi, tutti i candidati. Scoprite tutte le loro storie e poi correte a votarli sul nostro sito http://velistadellanno.giornaledellavela.com/.

IL MITO PERINI

Vi raccontiamo la storia del cantiere simbolo del genio made in Italy e delle navi a vela che vanno da sole. Nascita di un sogno, epoca d’oro, crisi e futuro.

VENTI SPLENDIDE VILLE SUL MARE

Nel nostro salone digitale, la Milano Yachting Week – The Digital Boat Show, vi portiamo alla scoperta di venti barche che sono veri appartamenti vista mare. E vi dimostriamo che i metri quadrati in una barca non sono pochi, anzi…

BARCA SMART

In questo servizio abbiamo selezionato per voi le novità tech che, derivate dal mondo della casa, ti fanno fare il salto di qualità in barca. Dal frullatore “in remoto” alla doccetta bluetooth, vi sveliamo i “must have” a bordo per il 2021.

VALENTINA

Una donna, Valentina Gandini, è finalmente a capo di Mylius. Un caso unico. Per il cantiere ha tante idee che ci racconta in questa lunga intervista: a partire dai one-off passando per elementi di arredo. Tutti con il “Mylius touch”.

LE BARCHE DEL MESE

Questo mese vi portiamo a bordo del nuovo Eleva Forty Two, il 12,5 metri del cantiere di Fano che si distingue per decise scelte estetiche e funzionali. Dopo il test, un’approfondita rassegna di performance cruiser concorrenti, nella fascia tra i 12 e i 13 metri. Poi passiamo ai due scafi: abbiamo provato per voi l’Isla 40, il più piccolo dei catamarani Fountaine Pajot. Presenta degli spazi equiparabili a una casa sul mare: che crociere vi farete a bordo!

PAZZO VENDEE!

Vincitori, vinti e protagonisti del giro del mondo in solitario senza scalo. Non c’è solo il nostro Giancarlo Pedote, miglior italiano di sempre al Vendée Globe, ma anche le storie dei primi tre ad aver tagliato il traguardo…

GLI INDISPENSABILI FILETTI SEGNAVENTO

In inglese “telltales”, da noi semplicemente “filetti”. Sono fondamentali per una corretta regolazione delle vele e per mantenere l’andatura. Senza di loro non puoi andare a vela! Ecco come usarli, dove installarli e i trucchi per mettere a segno le vele in funzione della loro posizione.

Ovviamente non è finita qui.

Troverete tutte le novità dai cantieri, gli ultimi accessori sul mercato, le curiosità, le storie di mare, i consigli per le vostre crociere e molto, molto altro.

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

Il Giornale della Vela lo trovi in edicola, su iPad, iPhone e su tutti i tablet e gli smartphone Android.

Scarica la app gratis QUI

ABBONATI E RIVIVI LA STORIA DELLA VELA!



Se ti abboni ti facciamo un regalo prezioso! Tutti gli abbonati al Giornale della Vela ricevono tre newsletter alla settimana con articoli esclusivi in formato PDF che contengono il meglio delle storie di mare, barche, uomini pubblicate dalla nostra rivista negli ultimi 45 anni. Oltre alle newsletter redazionali del lunedì e del giovedì, avrete ogni giorno, sulla vostra casella di posta, le grandi storie della vela recente. Dal caso Fogar al Moro di Venezia, dalle tragedie della vela all’Azzurra-mania. Ogni martedì, mercoledì e venerdì.

Abbonati subito QUI