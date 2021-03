Con AST le vele manovrano, si regolano e si issano da sole

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show… le vele si regolano da sole. Come è possibile? Grazie ad AST, acronimo di Assisted Sail Trim, ideato e sviluppato da Harken in collaborazione con Jeanneau. Vi consigliamo di entrare subito nel padiglione di Harken per capire come funziona.

AST: dopo il pilota, anche il tailer diventa automatico

È un sistema di ausilio alla navigazione a vela che regola automaticamente le vele a seconda del variare della direzione della barca o del vento, oppure in relazione allo sbandamento dell’imbarcazione. Insomma, dopo il pilota, ecco anche il tailer automatico.

Tre moduli, zero fatica

Facilissimo da utilizzare e da gestire tramite una comoda centralina sullaa timonieria, si basa su tre moduli: Auto Tacking, che rende il fiocco autovirante, Auto Trim, con cui il sistema si occuperà della regolazione delle vele, Sail Management, per l’issata e ammainata automatica delle vele.

Basta fatica, basta “sbatti”. Quando volete rilassarvi e pensare soltanto a condurre la vostra barca, AST è la soluzione giusta.

QUI scoprite nel dettaglio come funziona.

Per saperne di più su AST

E per sapere se può essere installato anche sulla vostra barca da crociera, o per avere info su costi e specifiche, vi basta cliccare su “invia una mail” o “contatta su whatsapp” per avere un dialogo diretto con gli esperti di Harken, che vi risponderanno subito!