Rivedi la puntata cult de Il Giornale della Coppa con Bruni, Cayard e De Angelis

Una puntata come quella che Il Giornale della Coppa ha realizzato con Checco Bruni, Paul Cayard e Francesco De Angelis, è da ricordare e da rivedere a lungo. Tre velisti che se andiamo a sommare i trofei vinti da ciascuno servirebbero le bacheche di diversi yacht club per accogliere le loro coppe. Ma soprattutto i tre velisti che hanno portato l’Italia in Coppa America: Cayard nel 1992 con il Moro, De Angelis nel 2000 con la prima Luna Rossa, Checco Bruni oggi con la nuova Luna.

In mezzo ci sono svariati titoli mondiali in diverse delle più competitive classi veliche che si siano in circolazione, varie partecipazioni alle olimpiadi, insomma tre giganti della vela mondiale che in un modo o nell’altro hanno dato molto alla vela italiana e continueranno a darlo.

Se vi siete persi questa puntata in cui siamo stati a cavallo tra il passato e il presente della Coppa America ecco come rivederla:

