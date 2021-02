L’inizio della Coppa America slitta al 10 marzo

La Coppa America slitta di 4 giorni, ci sarà da avere pazienza quindi per l’inizio della sfida tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand. America’s Cup Events ha comunicato infatti che le regate inizieranno il 10 marzo, in modo da potere fare rientrare l’allerta e consentire al pubblico di assistere alle regate a terra e in mare. Nessuno dei due team ha commentato la decisione.

Questo il comunicato di ACE, gli organizzatori della Coppa America:

Alla luce dell’ultimo lockdown di livello 3 ad Auckland, a causa dei casi di COVID-19, messo in atto dal governo, America’s Cup Event Ltd ha posticipato il primo weekend di regate di sabato 6 e domenica 7 marzo.

Lo scopo di questa decisione anticipata è quello di fornire almeno la certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate all’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana.

Il presidente dell’America’s Cup Event Ltd, Tina Symmans, ha dichiarato: “L’ACE ha sempre detto di voler tenere la maggior parte possibile delle regate sotto restrizioni di livello 1. Ma per essere prudenti, l’ACE chiederà un’esenzione per regatare sotto le restrizioni di livello 3 in modo da tenere aperte più opzioni possibili. Tuttavia, le regate non inizieranno prima di mercoledì 10 marzo”.

Nel frattempo, l’ACE continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità competenti nei prossimi giorni, mentre questa ultima emergenza COVID si sviluppa.

“Abbiamo bisogno di capire tutti i probabili scenari in modo che un programma aggiornato delle regate possa essere messo in atto, garantendo al tempo stesso il rispetto dei requisiti normativi”, ha concluso Symmans.

C’è da attendere insomma. Ma noi lo faremo a modo nostro e vi diamo quindi appuntamento questa sera alle 21,30, in diretta su Facebook, YouTube ed area eventi della Milano Yachting Week, per una puntata speciale de Il Giornale della Coppa, dove avremo ospite il timoniere di Luna Rossa Francesco Bruni e, collegamenti internazionali permettendo, potrebbero esserci tante sorprese.