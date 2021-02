VIDEO Burrasca di 70 nodi travolge charteristi impreparati. Panico!

Che video da brividi! Al largo di Santorini, la burrasca con raffiche fino a 70 nodi coglie l’equipaggio di questa barca charter completamente impreparato. Per pura fortuna nessuno finisce fuoribordo!

Oltre al mare preso al traverso, al fiocco che se ne va in brandelli e la barca sdraiata in difficoltà, questo video è comumque educativo perché documenta la risposta umano in caso di panico. Quasi tutto l’equipaggio, resta infatti immobile ed esposto al pericolo, in attesa di un coordinamento da parte dello skipper, che non arriverà.

IL VIDEO DELLA BURRASCA

