Non tutti i porti sono uguali. Scopri cosa offre Marina Punta Gabbiani

C’è porto e porto per tenere la barca all’ormeggio. E non è una questione di prezzo. Se volete conoscere una delle eccellenze italiane e mondiali, andate a visitare subito lo stand di Marina Punta Gabbiani alla Milano Yachting Week – The digital boat show e scoprirete cosa vuol dire “coccolare” una barca e il suo equipaggio.

Marina Punta Gabbiani: la location

La prima cosa importante, il luogo dove si trova il porto. Il marina è in Friuli, situato nell’incantevole Laguna di Marano, a poche miglia dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro e dal campo dal golf. E la Croazia è a un passo.

Marina Punta Gabbiani: che servizi offre per la barca

Dove tenere la barca? Il Marina Punta Gabbiani è uno dei pochissimi in Italia, per barche da 6 a 25 metri, che ha il marina per le barche in acqua (300 posti) e il “dry marina” (300 posti) per quelle a secco. Identici i servizi, compresa acqua, elettricità, wi fi, guardianaggio, servizio “acque nere” per ogni singola barca, presa TV.

Marina Punta Gabbiani: la vita a terra

I servizi a terra? In esclusiva per gli ospiti un “club” con due piscine e due vasche idromassaggio riscaldate (aperte tutto l’anno), giardino, parco giochi, mini club, sala lavatrici, bike sharing (anche elettrico), bar-ristorante-pizzeria. Tutto all’interno del marina.

Il cantiere per ogni esigenza

E il cantiere? Uno dei più attrezzati in Mediterraneo con quattro travel lift, due gru, reparto verniciatura e falegnameria, specializzazione in qualsiasi tipo d’intervento. Dalla picocla riparazione al refit completo.

Per saperne di più

Vi abbiamo stuzzicato, volete saperne di più sul Marina Punta Gabbiani? Non vi resta che visitare subito il loro stand nel padiglione servizi alla Milano Yachting Week – The digital boat show, guardare l’intervista al suo direttore Marco Da Re, conoscere in dettaglio le loro offerte e poi contattarli direttamente cliccando sul tasto “invia una mail” o “contatta su Whatapp”. Lo staff del Marina Punta Gabbiani vi risponderà subito.