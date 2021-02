Nuovi casi di Covid ad Auckland, a rischio il primo giorno di regate della Coppa America

Nuovi casi di Covid 19 ad Auckland, il Governo che ha predisposto di innalzare il livello di allerta al grado 3 per una settimana. La situazione potrebbe avere ripercussioni anche sul programma di regate dell’America’s Cup che dovrebbe iniziare con le prime due prove il 6 marzo, dato che il livello di allerta 3 avrà il suo ultimo giorno proprio il 6.

Per la Prada Cup era previsto che si potesse regatare, senza pubblico, anche con il livello di allerta 3, e in teoria lo stesso criterio dovrebbe valere anche per l’America’s Cup. L’organizzazione attende anche indicazioni da parte del Governo di Auckland su eventuali ulteriori strette.

Questo lo scarno comunicato di America’s Cup Events:

“A causa dell’annuncio di un nuovo lockdown di livello 3 appena annunciato dal Governo, America’s Cup Event Ltd sta monitorando la situazione e lavorerà con le autorità e le agenzie competenti nei prossimi giorni per capire quali implicazioni potranno esserci. Ulteriori aggiornamenti in arrivo”.

