Sta arrivando il nuovo Club Swan 80, è già in costruzione

Un 80 piedi con lo stesso concetto del Club Swan 36. Se l’intento di Nautor’s Swan col nuovo ClubSwan 80 era quello di stupire tutti, certamente l’obiettivo è stato centrato, perché una barca con queste caratteristiche e di questa dimensione è certamente qualcosa mai visto prima nella produzione di un grande cantiere. E, come vi spieghiamo sotto, sarà una barca molto italiana a partire dalla costruzione.

“Il ClubSwan 80 è stato concepito per essere uno yacht molto veloce e performante, completamente in linea con le sue sorelle (Club Swan 50 e 36), basato sul concetto degli yacht One Design. L’idea è quella di creare una classe di yacht identici, sarebbe qualcosa di molto unico nel mondo dei

maxi”, commenta Enrico Chieffi, Vice Presidente di Nautor. Tutte le barche sono specificamente progettate per navigare in regate brevi, partecipando agli eventi tradizionali del

circuito maxi e l’80 è concepito per performare bene in venti leggeri e medi. Perché questo? Perché questi eventi si svolgono principalmente in queste condizioni e vogliamo una barca molto

competitiva” aggiunge Chieffi. “Si può comprare il comfort ma non la performance e questo è molto importante per il concetto di della classe One Design. Quindi lo yacht base è la barca più veloce e leggera che si possa avere”, spiega Chieffi.

La barca viene costruita presso la Persico Marine di Nembro, una prima volta per Swan che ha deciso di puntare sulla realtà dell’azienda italiana, ormai di livello mondiale, come partner strategico per realizzare questo progetto. “La costruzione dello scafo è un processo altamente specializzato e delicato che richiede macchinari ad alta precisione, tecnologie all’avanguardia ed una tecnica impeccabile, ma, sorprendentemente, può essere in qualche modo anche romantica” dichiara Marcello Persico, presidente di Persico Marine. “Vedo la superficie dello scafo come la pelle che tocca l’acqua quando la barca finalmente naviga”.

Lungh. f.t. = 23,99 m

Lungh. gall. = 23,89 m

Largh. = 6,00 m

Chiglia al massimo pescaggio = 6,30 m

Chiglia al minimo = 4,50 m

Sup. vel. bolina = 440 m²

