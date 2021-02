“Faremo di tutto per vincerla”: Checco Bruni in diretta a Il Giornale della Coppa

Il conto alla rovescia è iniziato e adesso, come non mai, conto solo una cosa: vincere. “Faremo di tutto per portare la Coppa in Italia, se vogliono batterci dovranno passarci di sopra, dovranno scavalcarci” aveva detto Francesco “Checco” Bruni pochi minuti dopo avere alzato la Prada Cup. E allora Il Giornale della Coppa è pronto a riaprire le sue porte proprio per accogliere come ospite il timoniere di Luna Rossa, domenica sera alle 21,30 in una puntata speciale del nostro programma.

Ma i nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè stanno provando a organizzare qualcosa di più, ovvero fare incontrare Checco Bruni con gli altri due timonieri che hanno condotto l’Italia in Coppa America, Paul Cayard e Francesco De Angelis. Ci riusciranno?

Che l’incontro accada o meno poco importa, ma ciò che conta che a pochi giorni dell’inizio della sfida contro Team New Zealand andremo ad ascoltare i pensieri i pensieri e le emozioni di chi avrà poi il timone di Luna Rossa tra le mani. Appuntamento quindi domenica sera, come sempre in diretta sui canali YouTube e Facebook del Giornale della Vela, e nell’area eventi della Milano Yachting Week.

