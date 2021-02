Segnali acustici delle navi, come ricoscerli per evitare il peggio

Un nostro lettore, Giovanni Sbarbati, ci ha scritto lamentandosi della poca conoscenza in materia di segnali acustici. Probabilmente ha ragione sig. Sbarbati, dato che tra i diportisti i segnali sono praticamente nulli, mentre tra le navi sono comunemente adottati. Se solo una volta vi è capitato di uscire dal porto di Genova o di un altro grande scalo commerciale, vi sarete sicuramente imbattuti in un cargo o traghetto che vi suona ripetutamente.

Di norma in queste situazioni a bordo iniziano discussioni che spesso finiscono nella incognita più totale, del tipo: “due suoni mi devo spostare a dritta, tre a sinistra, no, anzi, io a sinistra e lui a dritta…”. Per non finire come la barca nella foto di apertura, qui a sotto troverete i segnali acustici che avrete già visto sul manuale della patente nautica, vediamo se ve li ricordate… Buona fortuna!

LA TABELLA PER RICONOSCERE I SEGNALI ACUSTICI

SEGUI LIVE LE REGATE DI LUNA ROSSA!

QUI TROVI TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA COPPA AMERICA E SU LUNA ROSSA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!