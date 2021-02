La Coppa America 2021 ha un padrone, è il neozelandese Grant Dalton

E’ lui il proprietario di Emirates Team New Zealand, il detentore della Coppa America. Il prossimo avversario di Luna Rossa nella finale che si disputa a partire dal 6 marzo. Grant Dalton, 64 anni, governa con il pugno di ferro la barca neozelandese che difende la vittoria ottenuta nel 2017 quando vinse anche grazie ad un innovativo sistema di ricarica di energia a pedali, idea che gli passò il team di Luna Rossa.

Patrizio Bertelli, 75 anni, il boss di Luna Rossa, ha avuto sino ad oggi ottimi rapporti con il team neozelandese. Ma adesso che il gioco si fa duro e italiani e kiwi si contendono la Coppa America i rapporti non sono più quelli di una volta. Ovvio.

Lo dichiara Bertelli stesso in una recente intervista: “Li abbiamo aiutati a Bermuda, abbiamo concordato gli AC75, abbiamo sponsorizzato la Prada Cup. Cosa vogliono di più? Mi sembra tutto un po’ esasperato, eccessivo. Quando il capo dei kiwi era Tom Schnackenberg veniva a mangiare gli spaghetti alla nostra base. Con Grant Dalton è tutto più difficile“.

E’ da ottobre scorso che, come sempre accade sin dal 1851 in Coppa America, il challenger of record (il responsabile di tutti gli sfidanti) Luna Rossa e il defender (chi difende la Coppa) Team New Zealand, se le danno di santa ragione.

Hanno litigato sui campi di regata, sulle regole della Prada Cup e su continue punzecchiature. Grant Dalton le prova tutte, in attesa dello scontro finale, per mettere in difficoltà gli italiani.

IL “CATTIVO” GRANT DALTON

Dalton è famoso per essere stato sempre uno sportivo che usa tutte le armi possibili, anche verbali, per arrivare al su unico obiettivo: vincere. E nella sua lunga carriera velica, cominciata a 8 anni di battaglie vincenti per mare ne ha portate a casa tante. Il suo curriculum comprende sette partecipazioni al Giro del mondo a vela oltre alla vittoria nel 2017 della Coppa America contro gli americani di Oracle alle Bermuda.

Pochi sanno che Dalton è anche un grande appassionato di moto. A 57 anni ha partecipato alla più pericolosa gara motociclistica, il Manx Grand Prix che si tiene ogni anno tra la fine di agosto e l’inizio di settembre sull’Isola di Man, in Inghilterra. Su un circuito di 60 chilometri con quattro giri totali. Il suo commento dopo l’arrivo è stato: “’Ho fatto sette giri del mondo e qualche America’s Cup, ma questa è la cosa più estrema che abbia mai fatto”.

