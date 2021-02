Quel pezzo dei foil di New Zealand che disturba i sogni dei progettisti di Luna Rossa

Uno degli ospiti più illustri de Il Giornale della Coppa, Luca Bassani, in una delle puntate del nostro programma ci aveva raccontato una cosa che ci aveva un po’ insospettito. Ci aveva riferito questo: “Ho parlato con Mario Caponnetto (il “mago” della fluidodinamica su Luna Rossa n.d.r.) e mi ha riferito di un componente nel piede del foil di Team New Zealand che sembra essere molto interessante perché sono riusciti a realizzare un profilo molto sottile”.

LA RISPOSTA NELLE FOTO

La cosa ci ha incuriosito, e allora siamo andati a farci un po’ di ingrandimenti delle foto che abbiamo a disposizione per cercare di capire quale fosse questo componente misterioso. Non sappiamo se la nostra ricerca ha individuato la parte corretta, ma in effetti esaminando con attenzione le foto di Team New Zealand e Luna Rossa qualcosa si scorge e non stiamo parlando della forma dei foil.

Le appendici sono composte dal braccio, che ha quella forma vagamente a S, e dalla parte finale, di colore diverso, che può essere a T o a Y. Il segreto dei kiwi, a parte i loro foil a T di cui parleremo prossimamente, potrebbe essere nella parte alta del pezzo finale dell’appendice, appena sopra le due ali. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta con una sequenza di foto.

I DETTAGLI

Si tratta di una differenza non da poco, considerato che questa è una parte immersa importante dell’appendice. Ovviamente avere realizzato un profilo rastremato fa si che in acqua venga generata meno resistenza idrodinamica, che unito a delle ali abbastanza più strette e magre di quelle di Luna Rossa spiega perché i rumors da Auckland descrivano Team New Zealand così veloce. Quanto più veloce e in che condizioni? Quantificare la differenza senza conoscere i dettagli delle misure è impossibile, possiamo ipotizzare che queste forme diventino molto efficaci nel vento forte quando la barca riesce a volare molto stabilmente e a quel punto meno attriti ci sono e più veloce sarà. Al contrario con vento debole, le forme molto magre possono essere sinonimo di instabilità, con le appendici che probabilmente faranno diventare la barca dei kiwi un po’ più ballerina. Le forme più piene delle appendici di Luna Rossa sotto i 12-13 nodi invece garantiscono quel controllo preciso e quella pulizia nel foiling che la barca italiana ha mostrato a lungo nella finale contro Ineos. Luna Rossa però dovrebbe scendere in acqua in questi giorni con alcuni componenti nuovi, si parla infatti di un nuovo setup della barca pensato apposta per la finale.

Quale delle due soluzioni si rivelerà più azzeccata?

Mauro Giuffrè

