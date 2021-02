Non te lo aspetti: la barca solo per te, il tender trasparente e l’anti-Covid

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show ci sono sempre prodotti che non ti aspetti, da visitare con un click. Come quelli che vi presentiamo oggi: dormire in una barca tutta tua invece che in albergo, il tender tutto trasparente che puoi comprare on line. E per finire, il più efficiente sistema di sanificazione per la barca, anche questo acquistabile on line. Buona visita.

Addio hotel, dormo in una barca tutta mia

Dove: Padiglione servizi

Letyourboat

Cosa: una barca a disposizione invece di una camera in hotel.

Un’intera barca in esclusiva, al posto del tradizionale soggiorno in un hotel o B&B, ormeggiata in un bel porto di località tra le più affascinanti d’Italia. In ogni periodo dell’anno, fuori dal caos ma vicino al centro abitato.

Colpo di fulmine: Bastano 50 euro a notte per dormire sull’Armilla, barca a vela ormeggiata al porto di Genova, 110 per provare com’è una notte romantica sul golfo di Napoli sul motoryacht Alfea.

Togliti lo sfizio di farti la barca trasparente. La compri online



Dove: Porto barche a motore

Vergaplast

Cosa: Tender 220 T e Coral view 250

La Milano Yachting Week – The digital boat show non è solo il salone nautico dove trovi grandi barche. Ci sono anche i tender davvero fighissimi come i nuovi modelli Vergaplast trasparenti.

Si possono anche ordinare on line e ricevere a casa.

Colpo di fulmine: I due modelli completamente trasparenti sono realizzati in policarbonato, trattati per resistere a salsedine, raggi UV (non si opacizza) e agli urti. Perfetti per essere dotati di una motorizzazione elettrica ma anche tradizionale.

La barca è più sicura con il sistema anti-Covid di Polytechno

Dove: Padiglione accessori

SECURE 4 SEA by Polytechno Engineering

Cosa: SECURE 4 SEA. Protezione ANTI-COVID

Il sistema di sanificazione degli ambienti più efficace sul mercato, SECURE 4 SEA_Protezione ANTI-COVID, certificato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Disponibile in versione portatile o fissa, si può acquistare direttamente nello stand della Milano Yachting Week.



Colpo di fulmine: L’azione degli Ioni di Argento stabilizzati con il biocida Didecil-Dimetilammonio elimina quasi completamente la presenza di batteri, virus, funghi, microorganismi nocivi e soprattutto abbatte la carica virale dei virus ad involucro.