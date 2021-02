Coppa America, le parole da sapere per non fare brutte figure

Adesso che Luna Rossa Prada Pirelli Team ha raggiunto l’ambita Coppa America e sfiderà i neozelandesi a partire dal 6 marzo, speriamo che nei bar si torni a parlare, come nel 1992 con Il Moro di Venezia e nel 2000 con la prima Luna Rossa, anche di vela e non solo di calcio. Se sei un “profano” di America’s Cup, ecco le parole chiave da sapere per non fare la figura di quello che non ne sa nulla!

IL MINI GLOSSARIO DELLA 36MA COPPA AMERICA

Protocollo: è il documento che disciplina l’organizzazione di una determinata edizione dell’America’s Cup, da cui consegue il regolamento di stazza per la costruzione delle barche con cui verrà disputata.

Defender: vincitore dell’ultima edizione dell’America’s Cup e detentore del trofeo.

Prada Cup: è il trofeo assegnato al vincitore delle Challenger Selection Series – regate di selezione dei Challenger – che sfiderà il Defender nel Match finale dell’America’s Cup. Per vincere l’America’s Cup, prima bisogna vincere la Prada Cup. Luna Rossa, ad oggi, ha vinto la Prada Cup.

Deed of Gift: letteralmente “atto di donazione”, è il regolamento originale dell’America’s Cup depositato dal New York Yacht Club presso la Corte Suprema di New York (vi si devono attenere i partecipanti della Coppa nel caso in cui il Challenger of Record e il Defender non riescano trovare un accordo sulle regole per disputare una determinata edizione della Coppa).

Challenger: lo Yacht Club che lancia la sfida allo Yacht Club detentore dell’America’s Cup. Viene rappresentato dal team che disputa le regate. Per quest’edizione, è il Circolo della Vela Sicilia, il team è Luna Rossa.

ACWS – America’s Cup World Series: regate preliminari itineranti a cui hanno partecipato sia i Challenger sia il Defender.

Challenger of Record, o C.O.R.: è il primo Yacht Club e il suo team a lanciare la sfida contro il Defender, nonché rappresentante di tutti gli sfidanti, che stabilisce assieme con il defender modalità e date di svolgimento della successiva campagna.

Match race: regata “1 contro 1” in cui si confrontano solo due imbarcazioni; lo start, è preceduto da una fase in cui le barche cercano di guadagnarsi la posizione migliore sulla linea di partenza. Si distingue dalle regate di flotta nelle quali a competere ci sono più di due imbarcazioni.

AC75 Yacht Class: la classe di imbarcazioni con cui si disputea la 36^ America’s Cup. Monoscafi di 75 piedi, dotati di bompresso e foil laterali che consentono alle imbarcazioni di “volare”.

Meccatronica: scienza che accorpa meccanica, idraulica ed elettronica, che consente la gestione e lo sviluppo dei movimenti delle componenti di bordo.

Soft wing: randa non rigida, dal profilo alare, formata da due vele parallele che si issano contemporaneamente sull’albero con sezione a D.

Box Rules: regole che disciplinano il disegno della nuova classe AC75. Foil: appendici che consentono agli scafi di alzarsi dalla superficie dell’acqua e raggiungere velocità molto elevate.

Fiocco: vela di prua che si issa sullo strallo.

Code Zero: ampia vela di prua avvolgibile, armata sul bompresso, da utilizzare in condizioni di vento leggero.

One-design/monotipo: elementi standard che per regolamento sono uguali per tutti i partecipanti, non modificabili e su cui non è quindi possibile fare ricerca e sviluppo.

Foil arm: deriva alla cui estremità è assemblata la foil wing: componente che permette all’imbarcazione di alzarsi e staccare lo scafo dall’acqua. Come per le ali degli aerei, i bordi di uscita dei foil sono dotati di flap, estremità mobili in grado di deviare i flussi aero/idrodinamici.

Bompresso: estensione della prua per portare oltre la lunghezza dello scafo il punto di aggancio (punto di mura) del Code Zero.

