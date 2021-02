Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30th Edition, superati i 20.000 voti!

Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition: avete già votato in 20.000!

Non poteva che essere così, visto che per i 30 anni del premio più prestigioso della vela italiana, assegnato dal Giornale della Vela fin dal 1991, abbiamo messo in gara il meglio del meglio dei velisti italiani degli ultimi 30 anni, selezionati dalla nostra redazione; mai come quest’anno il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition ha attirato così tanto interesse, voti, commenti, una vera e propria bagarre che accende gli animi dei velisti e non solo.

Per il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini: avete tempo, in questa prima fase, fino al 5 di marzo. Passano il turno i 30 più votati.

Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento, i premi e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition!

Vediamo come stanno andando le votazioni, chi è in testa e chi “rischia” grosso.

Chi è in testa? Il duello sardo si fa sempre più acceso

Nelle prime due posizioni troviamo Simone Camba (foto a sx) e Marta Magnano (foto in alto), i due velisti sardi si stanno sfidando a colpi di voti, spalleggiati da tutto il popolo sardo e non solo. Entrambi i concorrenti che si trovano in testa hanno un grande seguito sia mediatico, che derivante dal mondo dei social.

Simone, il poliziotto velista che utilizza la vela come mezzo di riscatto sociale, è in testa con oltre 2mila voti nel momento in cui scriviamo, mentre Marta segue subito dopo con quasi 1900 voti.

Emozionante la storia di Simone che, con la sua attività di promozione della vela, a Cagliari e in tutta la Sardegna, si occupa di inclusione sociale sia di adolescenti sardi con problematiche penali, sia di migranti, utilizzando la vela come mezzo di riscatto sociale.

Marta invece a gennaio del 2019, all’età di 28 anni, ha deciso di fare il grande salto e trasferirsi a vivere a bordo di Churingas, barca a vela di 10 metri, trasformandola nella sua “barca dolce barca” con cui girare il mondo. Insieme alle sue due inseparabili paperelle che vivono a bordo con lei, Marta è riuscita a diventare per un pubblico sempre più ampio, un vero e proprio esempio di coraggio e scelte di vita.

Scopriamo chi è in Top Ten!

-III° posto per Elisabetta Maffei “l’adriatica”

Il merito della velista pesarese è quello di aver fatto avvicinare tante persone alla vela con le sue seguitissime videolezioni “basic” online. Partita dal basso, spesso criticata da una certa comunità velica “snob”, non si è mai abbattuta ha compiuto la traversata in solitaria da Barcellona a Pesaro su un Mini 650.

-IV° posto per Giancarlo Pedote “L’eroe del Vendee”

Una vita per la vela, la sua. Sacrifici e duro lavoro, gli ottimi risultati alla Mini Transat (quarto e secondo posto), il grande ottavo posto al Vendée Globe da poco concluso (nessun italiano ha fatto meglio di lui). Il marinaio fiorentino, Velista dell’Anno 2016, è un esempio: se vuoi, puoi.

-V° posto per Pietro Sibello “il campione riscoperto”

Il randista dell’AC 75 Luna Rossa, Velista dell’Anno 2010, è un campione indomito. Con il fratello Gianfranco è stato il più bravo interprete della classe 49er in Italia. Nel 2008 si è visto “strappare” dal collo il bronzo olimpico per una vera e propria scorrettezza perpetrata da un equipaggio avversario e non sanzionata dai giudici di regata, nel 2012, anno nel quale avrebbe dovuto prendersi la rivincita a Londra, un angioma gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi. Ma si tratta di un campione indomito, che ha sempre saputo rialzarsi e superare le difficoltà. E ora ci fa sognare in Coppa America.

-VI° posto per il super timoniere Francesco Bruni “The English”

Il timoniere di Luna Rossa è uno dei velisti italiani in attività più completi, eclettici e titolati: in 30 anni di carriera sportiva ha al suo attivo 7 titoli Mondiali, 5 Europei e 15 Nazionali in varie classi, dal Laser all’altura, dalla Star al 49er ed è stato primo nel ranking mondiale ISAF di Match Race nel 2011.Ha partecipato a tre olimpiadi ed è vicecampione del mondo nella classe Moth. Questa è la sua quinta America’s Cup, la quarta con Luna Rossa…

-VII° posto per “Dodo” Domenico Lamante

Al Campionato Europeo Laser 4.7 2020 in Portogallo l’Italia ha conquistato il titolo della categoria Under 16 con “Dodo” Domenico Lamante (LNI Pescara). Lamante ha conquistato anche il terzo posto e la medaglia di bronzo nella classifica assoluta dell’Europeo: un futuro radioso di prospetta per l’atleta abruzzese.

-VIII° posto per “l’enfant terrible” Adriano Quan Cardi

Il giovane velista in forza alla LNI di Ostia ha trionfato al Campionato Europeo 2020 di Optimist in Slovenia, confermandosi come una delle promesse da tenere d’occhio in questo 2021…

-IX & X° posto per i fratelli Spanu, Maddalena e Nicolò

Nicolò (nella foto a destra) è il giovane fenomeno del windsurf, già campione del mondo U17 nel 2019 in Croazia, ha vinto ad Almerimar (Spagna) la Youth World Cup nella categoria Slalom. Quattro “heats” (prove), quattro primi. Chapeau.

Maddalena (nella foto a sinistra) ha lo stesso talento del fratello. Ad Almerimar (Spagna) ha trionfato nella sua categoria vincendo l’oro nella Youth World Cup nella categoria Slalom.

Ecco chi è “sul filo del rasoio”

In zona off-limits al 30° posto troviamo un big, forse uno dei più grandi: Mauro Pelaschier, che rischia di non entrare tra i 30 più votati. Timoniere di Azzurra nella Coppa America nell’83, fortissimo regatante (scuola Finn), ha preso e prende parte a tutte le più importanti regate d’altura nel mondo. Non perderti la classifica in tempo reale cliccando qui e dai il voto al tuo velista preferito!

Ora tocca a voi decretare chi, tra i 100 candidati in gara, selezionati dalla redazione tra i velisti più influenti degli ultimi 30 anni, passerà il primo turno della votazione. Sul sito del Velista dell’Anno potete assegnare ben 3 voti per ogni fase di votazione ai vostri beniamini. Potete darli tutti e 3 alla stessa persona, a tre velisti diversi, come preferite voi. Vi verrà richiesto l’inserimento della mail per motivi di autenticazione del voto. Qui trovate il regolamento, i premi e tutte le date del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition