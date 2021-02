VIDEO Come nasce un superyacht custom di 30 metri

Il nuovo Southern Wind di 100 piedi (30,5 m) Morgana è arrivato in Mediterraneo. Lo yacht, definito dal cantiere uno “smart-custom”, è stato firmato da Reichel Pugh per l’architettura navale e dallo studio italiano Nauta Design per quanto riguarda gli interni e il concept generale. L’armatore è un appassionato velista che voleva una barca in grado di girare il mondo ma che fosse nel contempo in grado di regatare al top nelle regate dedicate ai superyacht.

Come nasce un superyacht

In questo bellissimo “docufilm” viene raccontata la genesi del progetto attraverso le parole dell’affiatato team che ha contribuito alla sua realizzazione.

Dalla filosofia del progetto con il direttore commerciale di Southern Wind Andrea Micheli al design, con Mario Pedol di Nauta Design e Jim Pugh e Tony Beale dello studio Reichel Pugh. Passando poi per la costruzione in cantiere con il general manager SWS Marco Alberti, gli sterni con il technical manager Yann Dabbadie, gli interni con Niki Jennings (SWS Technical Coordinator) e il project manager Carlo Torre.

Qui sotto invece vi lustrate gli occhi salendo a bordo del superyacht Morgana.

Superyacht Morgana, la gallery

I numeri di Morgana

LOA: 30,5 m

LWL: 28,96 m

Baglio (MAX):7,46 m

Pescaggio:4 m – 6,1 m (lifting keel)

Dislocamento leggero: 63.620 kg

Sup. Velica: 638 mq

Motorizzazione: Cummins QSB 6.7 301 Hp @ 2600 rpm

Per saperne di più su Morgana, clicca QUI

SEGUI LIVE LE REGATE DI LUNA ROSSA!

QUI TROVI TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA COPPA AMERICA E SU LUNA ROSSA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!