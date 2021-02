Randa full-batten? Zero problemi con questo sistema

Solitamente, la randa full-batten (cioè con le stecche che corrono lungo tutta la sua larghezza) richiede un sistema di scorrimento efficiente sull’albero. Non basta la canaletta normale della randa: di norma bisogna applicare una rotaia sull’albero (a basso profilo e sezione tubolare), sopra la canaletta, su cui vengono fatti scorrere particolari carrelli o garrocci.

Guardate cosa si sono inventati quelli di Ronstan: Ballslide Batten System è un sistema brevettato che consente una movimentazione fluida e a basso attrito della vostra randa full-batten senza la necessità della rotaia aggiuntiva sull’albero.

INSTALLAZIONE & VANTAGGI

L’installazione è rapida e semplice: basta inserire i carrelli Ballslide direttamente nella canaletta esistente del vostro albero. Ogni carrello funziona su due serie di cuscinetti a sfera rotanti, completamente vincolati per rendere l’issata e l’ammainata della randa full-batten veloce e senza intoppi.

I vantaggi del sistema sono evidenti: meno peso, nessun costo aggiuntivo derivante dall’installazione della rotaia sull’albero. E nessuna complicazione: in barca, si sa, ciò che non c’è non si può rompere. Inoltre, i carrelli per stecche Ballslide sono facilmente rimovibili, in modo che possiate armare anche una randa normale senza modifiche.

UN SISTEMA “ADATTIVO”

I sistemi Ballslide comprendono la tavoletta della penna, le stecche, i carrelli intermedi e gli alloggi delle stecche. Sono disponibili in due dimensioni, ciascuno con una gamma di adattatori per renderli compatibili con una varietà di profili d’albero comuni su monoscafi fino a 18 metri fuoritutto e multiscafi fino a 11 m.

Per saperne di più

Per capire quale sistema faccia per voi, QUI trovate le tabelle e le schede tecniche.

QUI tutte le info sul sistema Ballslide Batten System di Ronstan.

