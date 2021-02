Quando il pozzetto centrale è meglio. Come sul Sunbeam 42.1

Sunbeam Yachts è un perfetto esempio di come si devono costruire le barche. La sua filosofia si riassume così: manovrabilità anche con equipaggio ridotto, in tutte le condizioni atmosferiche; soluzioni personalizzate, adattate alle esigenze di ogni cliente che ha un rapporto diretto con il cantiere, anche dopo la consegna della barca; grande durata in termini di qualità e gamma di materiali.

Ecco un esempio di cosa sa fare Sunbeam Yachts: lo trovate alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show nello stand di Sunbeam Yachts.

Sunbeam 42.1, lo sport luxury cruiser

Il Sunbeam 42.1 (12,90 x 3,98 m) è un classico dello yachting del segmento con pozzetto centrale, perfette nel layout per adattarsi a case sul mare. Il pozzetto centrale crea un’area esterna riservata, un salone all’aperto protetto e rialzato rispetto alla coperta. Sunbeam è famoso per qualità e personalizzazione. Così da creare una barca “unica”.

Sunbeam 42.1 vuole dar vita a quello che è uno “sports luxury cruiser” e quindi un’imbarcazione che è anche perfetta per la navigazione con equipaggio ridotto. Un altro grande plus del progetto del Sunbeam 42.1 è che questo yacht garantisce la tipica stabilità di peso, importante caratteristica di tutti gli yacht Sunbeam.

