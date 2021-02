Dio non salva la Regina, Luna Rossa batte Ineos 7-1 ed è lo sfidante della 36ma America’s Cup

E’ Coppa America, 21 anni dopo. Nello stesso posto, dove tutto era iniziato. Luna Rossa è lo sfidante ufficiale della 36ma America’s up. La terza volta di un equipaggio italiano dopo il Moro di Venezia nel 1992 e la stessa Luna Rossa nel 2000.

L’ultima giornata di regate ad Auckland non ha storia, nel vento leggero la barca italiana domina Ineos senza appello. “I am sorry guys” dice Ben Ainslie ai suoi ragazzi sul traguardo. Ed è la fotografia di una sconfitta fragorosa per un team che arrivava a questa finale da favorito e ne esce a pezzi.

Oggi la differenza l’ha fatta la barca, ma il mezzo lo progettano e lo costruiscono gli uomini. “Noi siamo italiani, ecchecavolo”, esclama Checco Bruni sulla linea d’arrivo liberando giorni di tensione contenuta. E allora c’è il tempo di fermarsi a festeggiare, non molto però, perché oggi sul campo di regata si aggirava una presenza ingombrante. Emirates Team New Zealand che dal 6 marzo attende Luna Rossa.

LUNA ROSSA VS INEOS, REGATE 7 E 8

RACE 7

9 nodi sul campo di regata A. Partenza meno combattuta rispetto alla giornata di ieri, Luna Rossa opta per la destra e lo start si chiude in parità con Ineos subito sottovento a Luna Rossa. La barca italiana resiste fino al boundary e dopo la virata attacca da sottovento e passa. Gli inglesi sono costretti a virare con il pozzetto italiano che va subito in copertura.

La poppa inizia con Luna Rossa in controllo apparentemente senza affanni. La seconda bolina prosegue ancora con il pozzetto italiano attento in marcatura e Ineos che esce male dal cancello toccando l’acqua e perdendo 100 metri in pochi secondi. Il match scivola via dalle mani di Ben Ainslie con Luna Rossa che allunga in modo implacabile con il vento che si assesta a 9-10 nodi.

Nessuna via d’uscita neanche in poppa per Ineos, che non riesce a rientrare dopo una seconda bolina da KO. L’AC 75 italiano scava solchi incolmabili di bolina, mostrandosi nettamente superiore in queste condizioni di vento e andando a firmare il 6-1 della serie.

BOA 1 16 secondi LR

BOA 2 21 secondi

BOA 3 1 minuto e 07

BOA 4 1 minuto e 02

BOA 5 1 minuto e 45

ARRIVO 1 minuto e 45

RACE 8

Battaglia in partenza con Ben Ainslie che cerca di stare vicinissimo a Luna Rossa, ne viene fuori uno start combattuto, con due richieste di penalità da parte di Luna Rossa che per rispondere agli attacchi di Ineos parte in anticipo e prende penalità mente è luce verde per gli inglesi.

Al primo incrocio avanti Britannia, che non va in marcatura, Luna Rossa pesca un buon destro all’incrocio successivo e passa girando in testa il primo gate e iniziando la poppa in controllo soft concedendo qualche separazione ai britannici.

Il vantaggio resta invariato e a inizio della seconda bolina Luna Rossa si mette in marcatura stretta e come accaduto in race 7 di bolina il distacco si espande. Seconda poppa in scioltezza per la barca italiana che non mostra particolari affanni. Interessante notare come già dalla metà della poppa l’equipaggio italiano inizi a ragionare sulle mosse della bolina, facendosi trovare sempre puntualmente in marcatura quando Ineos gira il gate di poppa, senza lasciare scampo all’avversario.

La regata scivola via senza sussulti, Luna Rossa è lo sfidante ufficiale della 36ma America’s Cup.

BOA 1 12 secondi Luna Rossa

BOA 2 12 secondi

BOA 3 33 secondi

BOA 4 35 secondi

BOA 5 53 secondi

ARRIVO 56 secondi

