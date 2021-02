Silenzio: parla Paul Cayard

Paul Cayard (qui sopra ritratto in una foto “vintage”), il timoniere del Moro di Venezia e grande avversario di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup del 2000. La puntata sarà come sempre visibile sulla nostra pagina Il Giornale della Coppa torna in diretta da venerdì 19 febbraio alle ore 13 con una sorpresa, i nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè avranno come ospite(qui sopra ritratto in una foto “vintage”), il timoniere del Moro di Venezia e grande avversario di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup del 2000. La puntata sarà come sempre visibile sulla nostra pagina Facebook , sul canale YouTube del Giornale della Vela e nell’area eventi della Milano Yachting Week

Paul Cayard è uno dei candidati alla 30ma, epica, edizione del Velista dell’Anno TAG Heuer, in cui abbiamo messo a confronto i più grandi velisti degli ultimi 30 anni (oltre che i più forti della stagione passata e tanti marinai “testimonial” della vela). Per saperne di più clicca Un piccolo inciso:, in cui abbiamo messo a confronto i più grandi velisti degli ultimi 30 anni (oltre che i più forti della stagione passata e tanti marinai “testimonial” della vela). Per saperne di più clicca QUI e dai subito il tuo voto (puoi votare un massimo di tre volte) ai tuoi beniamini!

Il Giornale della Coppa andrà poi in onda ogni giorno, sempre alle 13, dopo ogni giornata di regate. Appuntamento quindi anche al 20 febbraio, 21 e 22, fino a quando non conosceremo chi sarà lo sfidante ufficiale di Emirates Team New Zealand.

