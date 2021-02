Finale Prada Cup: puntate le sveglie, sabato 20 febbraio ricomincia la battaglia

Luna Rossa e il Challenger of Record alla fine tengono la loro posizione e ottengono la ripresa delle regate, dopo una conferenza stampa di fuoco andata in scena nella notte italiana ad ACE (America’s Cup Events) non resta altro da fare che cedere e dare il via libera alla ripartenza della finale di Prada Cup già da questo weekend. Si torna in acqua sabato 20 febbraio alle ore 4.00 italiane per la quinta e sesta regata della serie. Salta il 19 come giorno di regata ufficiale, Ian Murray infatti, il Direttore di Regata, non avrebbe i mezzi sufficienti a disposizione per potere scendere in acqua con tutta la logistica necessaria per fare disputare le regate già venerdì, come da calendario originale.

Di fatto la non regata del 19 non è un problema, essendo la prima giornata di regate in calendario a essere saltata. Con i giorni di recupero previsti a fine serie, ultima data utile il 24 febbraio, la situazione di Ineos che deve tentare la rimonta su Luna Rossa è invariata e le chance non sono state compromesse.

La speranza è che adesso la polemica si plachi e l’unico elemento a parlare sia l’acqua nelle prossime ore, che decreterà chi sarà il vincitore di questa Prada Cup e andrà quindi a sfidare Team New Zealand nella Coppa America di marzo.

Il Giornale della Coppa torna in diretta da venerdì 19 febbraio alle ore 13 con una sorpresa, i nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè avranno come ospite Paul Cayard, il timoniere del Moro di Venezia e grande avversario di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup del 2000. Il Giornale della Coppa andrà poi in onda ogni giorno, sempre alle 13, dopo ogni giornata di regate. Appuntamento quindi anche al 20 febbraio, 21 e 22, fino a quando non conosceremo chi sarà lo sfidante ufficiale di Emirates Team New Zealand.