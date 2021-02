In attesa che la Prada Cup riparta, dopo lo stop per il “mini lockdown” neozelandese, approfittiamo per ripassare i fondamentali. In cattedra un professore d’eccezione, Mario Caponnetto, ci spiega come fa a volare Luna Rossa. Come si progetta una barca volante? Cosa succede sopra, cosa succede sotto? Ne abbiamo parlato direttamente con il CFD (Computational Fluid Design) Leader di Luna Rossa Prada Pirelli Team. Quello che, in soldoni, la fa volare!

Una videointervista imperdibile che trovate al link qui sotto, nell’area eventi della Milano Yachting Week – the Digital Boat Show:

CHI E’ MARIO CAPONNETTO

Mario, nato a Genova nel 1961, ha una laurea in Ingegneria Navale e Meccanica. Ottimo velista, ha raggiunto importanti risultati sia sulle derive che sulle imbarcazioni IMS. La sua prima esperienza in Coppa America fu in occasione della sfida de il Moro di Venezia come responsabile del CFD e delle prove in vasca navale. Per molti anni ha lavorato come ricercatore prima presso l’Università di Genova e in seguito presso la EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Ha fatto parte del team Luna Rossa dal 2004 al 2007 per poi diventare membro del team di Oracle dal 2007 al 2013, con la quale ha vinto due America’s Cup, e di BAR nel 2017. È co-fondatatore della Caponnetto-Hueber company.

