Alinghi pronta a ritornare in Coppa America?

Tiene banco ad Auckland il caso Covid che ha causato il rinvio della regata di giorno 17. La finale di Prada Cup dovrebbe riprendere giorno 19, con Luna Rossa avanti 4-0 su Ineos, ma questo non è l’unico argomento che in questi giorni serpeggia lungo le banchine di Auckland e non solo lungo queste. Il nome Alinghi infatti sembra tornato prepotentemente di moda.

Non è un mistero che i rapporti tra Luna Rossa e Team New Zealand siano ormai pessimi, tra dispetti, dichiarazioni a mezzo stampa, visione diversa sulla gestione dei campi di regata, tra i vecchi amici ormai non corre buon sangue. Le alleanze in Coppa America sono state però sempre parte del gioco, almeno per quanto riguarda gli accordi di facciata. E allora i neozelandesi, dopo la rottura con gli italiani, sono andati in cerca di un nuovo potenziale challenge of record, trovando una sponda interessata negli inglesi di Team UK con tanto di allenamenti congiunti in acqua.

Luna Rossa però non sta certo ad aspettare e lo sguardo verso il futuro, sia pur rimanendo molto concentrati sul presente, ha preso la strada della Svizzera. I rumors dicono che i rapporti tra Luna Rossa e Alinghi sono cordiali. Ci sarebbe una divergenza di vedute sulla regola della nazionalità, con quella attuale abbastanza rigida il team svizzero avrebbe qualche problema. Ma Bertarelli ha dichiarato che “seguiremo molto da vicino le regate dell’America’s Cup nelle prossime settimane“. Nessuna conferma dal fronte Luna Rossa, come del resto è comprensibile dato l’incombenza della finale. Ma la sensazione è che, qualora accadesse quello che tutti in Italia sperano, Alinghi come Challenge of Record non sarebbe spiacevole per il team italiano, anzi.

Mauro Giuffrè