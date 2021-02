Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30 th Edition, -1 al voto!

Manca solo un giorno alle votazioni del Velista dell’Anno TAG Heuer Epic 30th Edition, siete pronti ?

Finalmente ci siamo ragazzi! Il premio più prestigioso della vela in Italia torna domani, a partire dalle 13. E sarete voi i protagonisti! Ora il sogno è realtà, e partono le votazioni. Vediamo insieme come funziona quest’edizione così eccezionale!

Quando partono le votazioni?

Lunedì 15 Febbraio ore 13:00… Stay Tuned!

Quando potrò conoscere i 100 candidati?

Lunedì 15 febbraio, dalle 13.

Come faccio a votare?

Nulla di più semplice, vai sul sito Velista dell’Anno, inserisci la tua mail e vota il tuo beniamino.

Come funzionano le votazioni?

Ognuno di voi avrà a disposizione ben 3 voti per ogni fase delle votazioni e decidete voi come giocarveli.

Sarà infatti possibile dare i 3 voti alla stessa persona, a 3 beniamini diversi oppure un voto ad un velista e due ad un’altro concorrente.

Come so che il mio voto è valido?

La redazione del Giornale della Vela si impegna da sempre a garantire la massima trasparenza di votazione e in questo senso non solo garantisce la validità del tuo voto, ma altresì elimina tutti i voti effettuati da mail sospette o presunti spam (grazie a un team tecnico che segue in tempo reale l’andamento dei voti).

Dove posso trovare il regolamento?

Puoi trovare il regolamento delle votazioni sul sito Velista dell’Anno nella sezione regolamento

Chi sono i partecipanti per la 30th Epic Edition?

I velisti più rappresentativi degli ultimi 30 anni selezionati dalla nostra redazione, dai grandi armatori ai testimonial della vela, dai campioni plurititolati a giovani stelle nascenti, dai vincitori e i premiati delle ultime 30 edizioni del Velisti dell’Anno ai grandi marinai, dai progettisti agli olimpionici. Le mille facce della vela italiana degli ultimi 30 anni.

Cosa vince il Velista dell’Anno?

Il nominato Velista dell’Anno 2021 Epic 30th Edition vincerà un cronografo TAG Heuer Acquaracer.

Quali sono le categorie dei premiati del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition?

Oltre al Velista dell’Anno TAG Heuer 2021, saranno assegnati anche i premi: Il Velista dell’Anno TAG Heuer Epic, il TAG Heuer #don’tcrackunderpressure, TAG Heuer Innovation, TAG Heuer Performance, Tag Heuer Young, Most Voted. Il significato dei premi te lo spieghiamo QUI.

Come seguire il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 3oth Edition?

Le fasi di votazione sono sul sito del Velista dell’Anno. Le interviste ai candidati finalisti e la premiazione, a partire da aprile, le potrai seguire sul sito del Velista dell’anno, su questo sito, sui nostri canali Facebook, Youtube e Instagram oltre che nell’area eventi della Milano Yachting Week.

Come contattarvi in caso di dubbi?

Per qualsiasi altra curiosità puoi contattarci direttamente alla mail speciali@panamaeditore.it

SCOPRI TUTTO SUL VELISTA DELL’ANNO TAG HEUER 2021 – EPIC 30TH EDITION