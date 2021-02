I super catamarani Made in Italy li trovi qui e puoi visitarli subito

Chi ha detto che solo i francesi sappiano costruire i catamarani? Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show trovi i più grandi cat “Made in Italy”: ti conviene scoprirli subito nello stand di Ice Yachts per renderti conto come non abbiano nulla da invidiare a quelli dei nostri cugini. Anzi…

Un trio delle meraviglie per l’ICE Cat Sixtyfour

Partiamo dal nuovo ICE Cat Sixtyfour (19,50 x 9,80 m), disegnato e progettato da un vero e proprio “dream team”. Le linee d’acqua sono dello studio Felci Yachts Design, ovvero quello in assoluto ha firmato più barche di serie in Italia (ma che quando si tratta di performance, sa bene il fatto suo). Un nome, una garanzia.

L’exterior e l’interior design è stato affidato a Lucio Micheletti (suo anche il progetto del 72 piedi di cui vi parliamo tra poco), progettista di alcune delle barche più innovative degli ultimi anni. Infine, le strutture sono a cura di uno dei “big” della Coppa America: Giovanni Belgrano. Per intenderci, una delle “menti” che ha fatto vincere la Coppa America ai kiwi e che adesso è al servizio dei fortissimi inglesi di Ben Ainslie, candidati alla vittoria della Prada Cup.

Visitando la barca capirete bene come, con un team così, gli spazi interni ed interni abbiano raggiunto risultati inediti in questo settore e permettano al Sixtyfour di avere il 12% di spazio sfruttabile in più rispetto ad, esempio, all’ICE Cat 67.

Salite subito a bordo!

Quando automotive e yacht design si incontrano: ICE Cat Seventytwo

Una vera e propria villa di lusso sul mare è il secondo supercat (22,80 x 9,80 m) che vi conviene visitare, l’ICE Cat Seventytwo. La mano è la stessa, quella dello studio di Lucio Micheletti. Sono evidenti gli stilemi mutuati dall’automotive. Correte subito a vederlo: lo scafo ha linee filanti, molto slanciate, caratterizzate da una pulizia formale quasi minimale e da un’essenzialità pratica al servizio delle massime performance.

Capirete come l’obiettivo di questo super catamarano, neanche troppo velato, è di ottenere una barca capace di arrivare a oltre 30 nodi di velocità massima! La ricercata sportività ed ergonomia di ogni angolo permette di racchiudere in una barca dalle caratteristiche di navigazione così eccellenti, i comfort che un multiscafo di oltre 70 piedi deve avere.

Salite subito a bordo!

ICE Yachts, un successo come le RS Audi e Porsche

Scoprirete, visitando lo stand, anche gli altri nuovi modelli di ICE Yachts e soprattutto i motivi che lo rendono uno dei successi della nautica italiana, immediatamente riconoscibile rispetto altre.

Come la gamma RS di Porsche o Audi in campo automobilistico: sportive, accattivanti ma anche comode, con un look che non passa di moda. Come lo sono gli Ice tra le barche a vela.

