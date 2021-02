Comodi, veloci, sicuri. Tre bluewater Made in Italy per la tua crociera

Alla Milano Yachting Week – the Digital Boat Show, non mancano i bluewater made in Italy. Barche dedicate alla crociera lunga, nel segno della comodità unita a prestazioni più che soddisfacenti, caratterizzate dal design contemporaneo ed elegante tipico delle barche italiane.

Un esempio è la gamma LC di Grand Soleil, tre modelli da poco meno di 14 a oltre 17 m con cui potrete esplorare i sette mari, d’accordo, ma in totale comfort.

Grand Soleil 42 LC (13,85 x 4,16 m)

Il primo modello di cui vi parliamo oggi è il Grand Soleil 42 LC (LC sta per “Long Cruise”), l’ultimo modello nato della gamma Blue Water dedicata alla crociera a lungo raggio del Cantiere del Pardo. Per capire il vero valore di questo 13,85 metri fuoritutto (4,16 m di baglio) vi consigliamo di vedere il bel video di presentazione.

Capirete come lo scafo del GS 42 LC, disegnato da Marco Lostuzzi, garantisca da una parte una stabilità di forma elevata grazie a volumi generosi, e dall’altra alti livelli di performance grazie a un piano velico ben proporzionato, come si evince dai dati della barca.

Vi consigliamo poi un tour sottocoperta: per quanto riguarda il layout degli interni (progettati in collaborazione con i “maestri” di Nauta), saranno disponibili due versioni, una a due e una a tre cabine (entrambe le configurazioni prevedono due bagni con box doccia) per soddisfare il più possibile le esigenze degli armatori. Un vero e proprio gioiello pensato, progettato e costruito in Italia dal Cantiere del Pardo.

Salite a bordo QUI

Grand Soleil 46 LC (14,72 x 4,41 m)

La seconda barca “in passerella” è quella che ha dato vita alla gamma LC. Stiamo parlando del Grand Soleil 46 LC. I generosi volumi dello scafo permettono di avere ampi serbatoi di acqua e gasolio, batterie e boiler tutti posizionati a centro barca. Questa disposizione permette di abbassare il baricentro, il quale, insieme ad un piano velico ben proporzionato, permette di ottimizzare la stabilità e la sicurezza durante la navigazione. Sempre per una maggiore sicurezza a bordo, tutte le paratie sono laminate a scafo.

Fatevi un tour virtuale a bordo della barca e capirete come l’attenzione per il dettaglio è uno dei segni distintivi del 46 LC: dalla scelta del teak e del rovere più pregiati, ai tessuti, ogni finitura è pensata per offrire la massima qualità e bellezza Made in Italy.

Sottocoperta, gli ambienti eleganti sono dotati di svariate aree di stivaggio, ampie finestrature che conferiscono un aspetto luminoso e areato agli interni, grazie alla luce naturale che illumina e fa risaltare i colori degli interni, creando un’atmosfera piacevole dove trascorrere intere giornate in totale relax.

Salite a bordo QUI

Grand Soleil 52 LC (17,05 x 4,90 m)

Il Grand Soleil 52 LC è l’ammiraglia della gamma Long Cruise di Del Pardo. Visitatelo, guardate il bel video di presentazione e capirete come tutte le manovre siano rinviate sottocoperta alla postazione del timoniere: ciò permette di facilitare e rendere piacevole le lunghe navigazioni, anche con equipaggio ridotto. Questo tipo di organizzazione libera quindi il pozzetto da ingombri, lasciando spazio a zone di completo relax.

Esistono due versioni: una più sportiva (la Sport, senza rollbar e con albero maggiorato) e Cruise. Andando alla scoperta degli interni, il GS52 LC prevede 3 cabine doppie molto comode: è anche possibile avere il bagno privato per ciascuna cabina. La cabina armatoriale prevede 2 layout; con letto classico verso prua oppure una versione alla francese con un bagno spazioso a prua.

Salite a bordo QUI

Per saperne di più sulla barca e sulla gamma Grand Soleil

E se volete saperne di più, gli esperti di Grand Soleil sono a vostra disposizione per consigliarvi, basta cliccare il bottone di invio della mail o mandargli un messaggio con whatsapp. Date un’occhiata anche agli altri modelli in esposizione nello stand: l’”oceanico” Grand Soleil 34 e il nuovissimo Grand Soleil 44, oltre che il 48 e l’ammiraglia 58.