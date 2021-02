Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30th Edition, tutto quello che devi sapere

L’Edizione 2021 del Velista dell’Anno TAG Heuer – Epic 30th Edition sarà unica e imperdibile. Vi spieghiamo il perché.

Eccoci arrivati alla 30° edizione del Velista dell’Anno TAG Heuer! Si parte il 15 di febbraio con le votazioni online su velistadellanno.giornaledellavela.com. Il premio più prestigioso della vela in Italia festeggia un traguardo importante e si annuncia unico! Puoi votare il Velista dell’Anno 2021 non solo tra chi è andato forte nella stagione del 2020, ma anche tra i più grandi velisti italiani degli ultimi 30 anni, scelti dalla redazione del Giornale della Vela. Insomma un’edizione completamente rinnovata che vede tra la rosa dei partecipanti fior fior di Big della vela che hanno scritto la storia (e non solo).

Ecco tutto quello che dovete sapere, in attesa di conoscere e votare i 100 candidati

–Quando potrò votare?

Sarà possibile votare il tuo beniamino tra una rosa di 100 candidati a partire dal 15 Febbraio alle ore 13 su velistadellanno.giornaledellavela.com.

–Come avverrà la selezione?

I° fase (15 febbraio-5 marzo): dei 100 candidati selezionati dal Giornale della Vela, passano il turno i 30 più votati.

II° fase (8 marzo-17 marzo): dei 30 candidati passano il turno i 10 più votati.

Tra i 10 la giuria del Giornale della Vela decreterà i vincitori, che saranno svelati nel corso della Serata dei Campioni sabato 17 aprile. Prima della premiazione, potrete conoscere le storie dei finalisti con le nostre interviste online, su Facebook, Youtube e Instagram, dal 6 al 16 di aprile.

–Quante volte posso votare?

Avrai a disposizione ben 3 voti per fase, da assegnare ai tuoi beniamini. Ti verrà richiesto l’inserimento del tuo indirizzo email per motivi di sicurezza e autenticazione del voto.

–Chi sono i partecipanti per la 30th Epic Edition?

I velisti più rappresentativi degli ultimi 30 anni selezionati dalla nostra redazione, dai grandi armatori ai testimonial della vela, dai campioni plurititolati a giovani stelle nascenti, dai vincitori e i premiati delle ultime 30 edizioni del Velisti dell’Anno ai grandi marinai, dai progettisti agli olimpionici. Le mille facce della vela italiana degli ultimi 30 anni.

–Cosa vince il Velista dell’Anno TAG Heuer e quali sono i premi per i vincitori delle varie categorie?

Uno splendido cronografo TAG Heuer Aquaracer.

-Quali sono le categorie dei premiati del Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 30th Edition?

Oltre al Velista dell’Anno TAG Heuer 2021, saranno assegnati anche i premi: Il Velista dell’Anno TAG Heuer Epic, il TAG Heuer #don’tcrackunderpressure, TAG Heuer Innovation, TAG Heuer Performance, Tag Heuer Young, Most Voted. Il significato dei premi te lo spieghiamo QUI.

–Come seguire il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – Epic 3oth Edition?

Le fasi di votazione sono sul sito del Velista dell’Anno. Le interviste ai candidati finalisti e la premiazione, a partire da aprile, le potrai seguire sul sito del Velista dell’anno, su questo sito, sui nostri canali Facebook, Youtube e Instagram oltre che nell’area eventi della Milano Yachting Week.

–Come contattarvi in caso di dubbi?

Per qualsiasi altra curiosità puoi contattarci direttamente alla mail speciali@panamaeditore.it