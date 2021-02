Il Giornale della Coppa edizione Vendée: Giancarlo Pedote in diretta

La vela italiana sta attraversando un momento magico. La Coppa America con Luna Rossa, il Vendée Globe con Giancarlo Pedote, mai come in questi giorni si parla di vela ovunque con un’attenzione mediatica molto alta. Il Giornale della Coppa, il nostro format online trasmesso in diretta su Facebook e YouTube, allora domani sera mercoledì 10 febbraio, alle ore 20,30, diventerà una finestra sul mondo della vela italiana e non solo sulla Coppa America. Allarghiamo l’orizzonte, apriamo i confini perché non potevamo non ospitare nel nostro programma il velista che ha raggiunto il risultato più importante nella storia della vela italiana al Vendée Globe.

I nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè accenderanno allora i microfoni per un’altra serata di grande vela in compagnia di colui che, in poco meno di 81 giorni, ha portato il suo Imoca 60 Prysmian Group a completare la più iconica delle regate oceaniche. A proposito di Prysmian, oltre a Giancarlo avremo come ospite anche Francesco Zecchi, Marketing Director South Europe Region per Prysmian Group. Con entrambi esploreremo anche il tema del rapporto tra sponsor e vela oceanica e tra sponsor e skipper, e vivremo il dietro le quinte di una collaborazione che ormai va avanti da tanti anni. Non sarà il solo ospite dalla serata, per Giancarlo avremo anche una sorpresa.

Parleremo di Vendée Globe, delle emozioni e delle sfide che impone agli skipper, parleremo della regata di Giancarlo ovviamente ma anche delle barche, i famosi Imoca foiler che tanto hanno fatto discutere ma che alla fine hanno dominato la regata.

Non perdete d’occhio quindi la nostra pagina Facebook e quella Youtube, nonché l’area eventi della Milano Yachting Week, dove a breve troverete l’anteprima dell’evento in diretta e il player da dove seguirlo domani sera. Il Giornale della Coppa molla gli ormeggi e va in Oceano.