La potenza è nulla senza il controllo. Ecco perché lo stick giusto è fondamentale

La potenza è nulla senza controllo. I nuovi stick fissi e telescopici Ronstan Battlestick sono la scelta ideale per derive, sportboat e barche con il timone a barra, perché offrono una risposta rapida e decisiva del timone in ogni situazione e consentono di manovrare anche a una grande distanza dalla barra.

Le impugnature in EVA antiscivolo non assorbono acqua e sono dotate di una manopola finale pratica. Le grandi impugnature contrastano ergonomicamente con il diametro della scotta di randa per alleviare la fatica.

I tubi in lega hanno una finitura anodizzata nera per la protezione dalla corrosione. Le versioni telescopiche sono disponibili in quattro configurazioni, fino ad un massimo di 2490mm di lunghezza con 960mm di range di regolazione.

I modelli in carbonio sono caratterizzati da un tubo affusolato rigido e resiliente in materiale composito leggero, con una superficie texturizzata che si trasforma in una presa affusolata.

Tutti i Ronstan Battlestick sono dotati di un giunto universale in uretano per una rotazione regolare e uniforme in tutte le direzioni e una risposta rapida e ferma ai movimenti. Staccate il coperchio della base e fate scorrere lateralmente per rimuovere lo stick e riporlo.

Battlestick è disponibile presso i rivenditori Ronstan in tutto il mondo, trovate maggiori info sul prodotto qui.

