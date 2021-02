Pensateci ora: le migliori offerte del noleggio in Italia e Mediterraneo

Sta finendo l’inverno e si torna a pensare alle vacanze. In barca ovviamente. Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show ci sono le migliori offerte di noleggio di una barca che offre il mercato. Conviene prenotare già adesso.

Come sapete infatti la barca è stata classificata a livello mondiale come “rischio zero COVID” e quindi cominciate adesso la caccia alle prossime vacanze. Ecco cosa offrono i migliori operatori che trovate nel nostro digital boat show. In Italia e in Mediterraneo.

Barcando Charter

Entrate nello stand di Barcando Charter per dare sfogo ai vostri sogni di vacanza per mare con i suoi catamarani di proprietà. Barcando Charter possiede nella base in Sicilia a Capo D’Orlando, a un passo dalle Eolie, il Bali 4.6 e il Bali 4.8. Sono le barche ideali per una crociera in barca con il massimo del relax.

A Salerno, base ideale per esplorare il meglio delle coste e delle isole della Campania, Barcando ha altri due stupendi catamarani, il Lagoon 40 e il nuovissimo Bali Catspace.

Nello stand di Barcando Charter potrete sognare ancor di più la vostra prossima vacanza grazie a delle pratiche guide alle crociere di 7 e 14 giorni con l’indicazione dei luoghi più belli da visitare, in Cilento, in costiera Amalfitana e le isole Partenopee, l’arcipelago delle Eolie, le isole Egadi e la vera Sicilia sul mare.

Scopri subito, CLICCA QUI.

Equinoxe Yachts Charter

Se volete rendervi conto di come funziona e cosa offre il mondo delle imbarcazioni a noleggio, scoprite le infinite possibilità che la divisione Equinoxe Yachts Charter con e senza equipaggio, dal superyacht al 10 metri, è in grado di offrire.

Scoprite anche cliccando qui una selezione di offerte di barche esclusive a noleggio, che spazia da uno splendido catamarano Lagoon 620 ad un comodissimo caicco senza dimenticare il motoryacht Ferretti.

Vi aspettano poi 1.500 barche distribuite in 30 destinazioni diverse in Italia, nel Mediterraneo e in tutti i mari del pianeta. Cosa aspettate a fare una visita nello stand di Equinoxe?

E se volete contattarli subito vi basta cliccare QUI.

Letyourboat

Sono centinaia le barche a disposizione, a vela e a motore, che Letyourboat mette a disposizione in decine di porti in tutta Italia, scelti per la loro vicinanza al centro abitato e per le caratteristiche di piacevolezza. Per scoprire come funziona e accedere in un click alle offerte basta visitare il prodotto “Dormire in barca all’ormeggio con Letyourboat”

Puoi diventare armatore per una notte di un lussuoso motoryacht o di una sportiva barca a vela. Perché la barca che scegli è tua, in esclusiva, per il periodo che scegli.

Scopri subito, CLICCA QUI.

Spartivento Charter

L’occasione giusta per andare in vacanza in barca risparmiando il 15% la trovate alla Milano Yachting Week – The digital boat show nel padiglione “turismo”.

Qui, nello stand di Spartivento Charter troverete occasioni irripetibili per andare in vacanza in barca, con o senza skipper risparmiando un sacco di soldi e con la possibilità di cambio di date gratuito. Dove? Nel meglio dell’Italia. Ecco qualche esempio, in esclusiva per la Milano Yachting Week.

Le destinazioni principali nelle basi di Spartivento Charter sono: Arcipelago Toscano, Arcipelago delle Egadi, Sardegna e Corsica, Costiera Amalfitana, Arcipelago delle Eolie. A disposizione con Spartivento ci sono ben 25 catamarani da 38 a 52 piedi e un totale di 80 imbarcazioni.

Scopri subito, CLICCA QUI.

Croazia

La Croazia è il Paese europeo che vanta 1244 isole in sole 250 miglia, record mondiale. Ma perché non sognare adesso preparando la vacanza della prossima estate?

L’occasione giusta la trovate alla Milano Yachting Week – The digital boat show nel padiglione “turismo”.

Qui, nello stand dell’Ente del Turismo della Croazia troverete occasioni irripetibili per andare in vacanza in barca. Dove? Nel meglio della Croazia. La Milano Yachting Week ha selezionato per voi quattro itinerari da sogno. Ecco le idee giuste, perché sognare adesso non costa nulla e fa bene allo spirito.

Idea numero 1: Crociera nelle isole della Dalmazia: mare, ma non solo

Idea numero 2: Dubrovnik e le Elafiti: un paradiso della Croazia

Idea numero 3: Isole della Croazia: posti da sogno per le vacanze in barca

Idea numero 4: Istria e Quarnaro, l’Italia è a un passo

Scopri tutto subito, CLICCA QUI.