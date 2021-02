VIDEO Pirati: chi sono, come evitarli e cosa fare se vi attaccano

Purtroppo esistono anche al giorno d’oggi luoghi sicuri per la permanenza dei pirati, al di fuori della legge e del governo statale. Un raid di pirati è sempre possibile in zone ad alto rischio. Scopriamo insieme in questo video chi sono, dove operano e le tattiche da usare per proteggersi dai loro assalti.

Pirata è il nome che si usa per classificare genericamente un brigante che utilizza tutto ciò che può galleggiare per potersi muovere sull’acqua e attaccare altre barche o porti per ricavarne un “tesoro”.

PIRATI!

