Ci sono sei possibilità per avere le vele giuste. Scopri quella che fa per te

Il mondo delle vele, il vero motore di una barca a vela, si evolve per rispondere ad ogni esigenza. Perché non tutti usano la barca nello stesso modo.

Ci ha pensato Elvstrøm Sails che espone la sua produzione alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show a dare una risposta ad ogni esigneza, di prestazioni, durata, prezzo.

Elvstrom Sails, è la storica veleria danese, fondata nel 1954 dal mitico Paul Elvstrøm, l’unico velista che vinse quattro medaglie d’oro in quattro Olimpiadi consecutive. Una veleria che si è sempre distinta per la capacità di dialogo con l’armatore, per trovare assieme a lui la migliore soluzione possibile.

Ecco le sei soluzioni ideate da Elvstrøm Sails per offrire le vele giuste per ogni esigenza di uso della barca.

Soluzione numero 1: le vele ALISIO classiche a prezzi competitivi

ALISIO è la scelta ideale per una vela di lunga durata in perfetto stile “hygge”, tipica parola danese per definire il concetto di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità. ALISIO è una vela espressamente progettata da Elvstrøm Sails per dare risalto al comfort e alla facilità d’uso a bordo.

Tipo di tessuto: poliestere. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 4,5.

Scopri subito Alisio, CLICCA QUI

Soluzione numero 2: le vele SOLANO durano tanto, navigano a lungo

SOLANO è la scelta per una vela che duri nel tempo e che sia maneggevole, perfetta anche in equipaggio ridotto. Elvstrøm Sails le realizza per chi naviga tanto, ideale per le barche cosiddette “bluewater”. Disponibile in diversi tessuti, il laminato da crociera a base di poliestere fornisce una vela efficiente e di lunga durata.

Tipo di tessuto: fibre di poliestere con una griglia di Dyneema. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 6,5.

Scopri subito SOLANO, CLICCA QUI

Soluzione numero 3: le vele MARIN prestazioni eccellenti e lunga durata

MARIN è la scelta Elvstrøm Sails per chi vuole una vela in cui durata e prestazioni vanno di pari passo. Il layout è in EPEX che garantisce inoltre una distribuzione ottimale delle fibre e una vela forte e stabile. Il taffetà, utilizzato come strato esterno su entrambi i lati, aggiunge resistenza e durata alla vela. Migliora inoltre la resistenza ai raggi UV, agli strappi, alla flessione e allo sfregamento.

Tipo di tessuto: fibre Vectran/Technora. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 8.

Scopri subito SOLANO, CLICCA QUI

Soluzione numero 4: le vele KOONAA specifiche per multiscafi

KOONAA è la scelta per chi possiede un multiscafo (cata o trimarano). Un’esclusiva di Elvstrøm Sails che ha ideato queste vele nate solo per queste barche che hanno esigenze diverse dai monoscafi. Infatti la randa è realizzata con una penna quadrata progettata al meglio garantisce una facile regolazione della vela e un perfetto controllo. Quando il vento aumenta, la parte superiore della vela sventa e il risultato è una vela più piatta. Con vento leggero l’area extra conferisce alla barca più potenza.

Tipo di tessuto: fibre Vectran/Technora. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 8.

Scopri subito KOONAA, CLICCA QUI

Soluzione numero 5: le vele ZOONDA personalizzate ad altissime prestazioni

ZOONDA è la scelta per chi vuole una vela ad altissime prestazioni. Leggerezza, stabilità di forma estrema e dettagli personalizzati sono la forma di Zoonda. Ogni vela è costruita su misura al 100% sulla base di discussioni approfondite tra te e il team di Elvstrøm Sails.

Tipo di tessuto GPR Black è una pellicola completamente nera, molto leggera e orientata alle regate. La combinazione di fibra di carbonio/Technora è una soluzione ottimale in termini di forma e prestazioni. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 8,8.

Scopri subito ZOONDA, CLICCA QUI

Soluzione numero 6: le vele MAESTRO per far andare la massimo la barca

MAESTRO è la scelta top, quella che ti fa vincere in regata o vuole tirare fuori il meglio dalla propria barca. Sono vele realizzate in EPEX nanno che combina la tecnologia di infusione sottovuoto Elvstrøm Sails settore in cui è leader del mercato con la scienza dei materiali compositi d’avanguardia. Si ottiene così una vela leggera, facile e fluida da maneggiare, ma al tempo stesso resistente.

Tipo di tessuto nuova generazione di fibre di carbonio piatte e rinforzi in filamenti di carbonio integrati, l’EPEX nanno presenta una struttura centrale più leggera e sottile, senza compromessi su elasticità e forma. Il range di prezzo, da 1 a 10, è 8,9.

Scopri subito MAESTRO, CLICCA QUI

Se volete parlare con i velai di Elvstrøm

Per capire quale sia il gioco che fa per voi, fatevi un giro nello stand e contattate via mail e via whatsapp gli esperti della veleria, vi risponderanno in quattro e quattr’otto!

ENTRA SUBITO NELLO STAND DI ELVSTRøM ALLA MILANO YACHTING WEEK