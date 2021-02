Quanto costa un porto in Francia? Ecco i prezzi e la situazione

Nei porti francesi del Mediterraneo il costo di un ormeggio costa una media di 3.790 euro all’anno per una barca di 10 metri, che diventano 5.159 se la barca è di 12 metri. Sono dolori se la barca, sempre di 12 metri, è un catamarano, in media si spendono 7.280 euro.

Sono questi i risultati di una ricerca effettuata dalla rivista francese Voiles et Voiliers che ha censito 32 porti della costa che va da Mentone a Port Camargue, compresa la Corsica.

L’Italia se la cava bene

Il risultato che farà piacere a chi la barca la tiene in Italia, dimostra che oggi i porti turistici italiani sono assolutamente competitivi a livello di prezzi (ma anche di servizi forniti) con quelli dei cugini francesi. Sino a pochi anni fa la situazione non era così. I francesi erano più competitivi e offrivano anche servizi migliori e una maggiore disponibilità di posti liberi.

Guardiamo in dettaglio alcuni dati significativi dell’inchiesta sui porti turistici francesi.

I francesi più cari sono questi

Tra i trentadue porti censiti al primo posto tra i porti più cari c’è l’esclusivo marina di Saint Jean Cap Ferrat (560 posti) a un passo dall’Italia, che costa per un anno di ormeggio per un 10 metri ben 6.278 euro che diventano 9.879 per un 12 metri. Al secondo tra i porti più costosi c’è Nizza (489 posti) con 5.250 euro anno per un 10 metri e 7.410 per un 12 metri. Terzo tra i più costosi arriva Port Grimaud Marina (nel golfo di St. Tropez, posti 450) con 5.187 euro per un 10 metri e 7.899 per un 12 metri, sempre all’anno.

I porti meno costosi, vince Saint Raphael

Al primo posto tra i più convenienti c’è Saint Raphael nella darsena del Vieux Port (282 posti) dove per un 10 metri all’anno si spendono 1.990 euro e per un 12 metri 2.804 euro. Secondo ad un’incollatura si piazza Martigues (1.150 posti barca) che si trova a una trentina di miglia ovest da Marsiglia, con una tariffa annuale di 2.081 euro per un 10 metri e di 2.674 per un 12 metri. Sull’ultimo gradino del podio si piazza Saint Florent (Corsica, 1020 posti) con una tariffa annuale di 2.262 euro per un 10metri e di 3.000 per un 12 metri.

E la mitica Saint Tropez, quanto costa?

Se pensavate che la mitica Saint Tropez (734 posti) fosse il porto della Francia mediterranea più caro vi dovete ricredere. Per un 10 metri all’anno costa 4.425 euro e per un 12 metri 5099 euro. Il problema qui è trovare posto. Auguri!

