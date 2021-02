Il 12 metri che sfida i 14 metri. Scopri perché è così grande l’Oceanis 40.1

Una delle barche da crociera della categoria 12 metri più nuove e interessanti del momento la trovate nel porto della Milano Yachting Week – The digital boat show.

Stiamo parlando del Beneteau Oceanis 40.1 che pochi hanno potuto vedere dal vivo, causa annullamento dei saloni nautici. Ma basta andare nel nostro boat show digitale per supplire a questa carenza.

Il nuovissimo Beneteau Oceanis 40.1 (m. 12,87 x 4,18)

Partiamo dalla firma dell’Oceanis 40.1. Per il progetto Beneteau si è avvalsa di Marc Lombard e non è certo un caso, mentre gli interni sono degli archistar italiani Nauta Design.

L’esperienza delle regate oceaniche per l’Oceanis 40.1

Il progettista francese Marc Lombard, oltre ad avere già disegnato barche per Beneteau, è stato uno dei precursori per i disegni di open oceanici e da sempre ha portato qualcosa del suo bagaglio di esperienza su barche sportive anche su quelle da crociera. Per questo motivo dall’Oceanis 40.1 non bisogna aspettarsi solo la comodità, ma anche delle doti veliche interessanti. Il cantiere infatti offre alcune opzioni di personalizzazione che possono orientare la barca in un senso o nell’altro: tre versioni differenti di chiglia, una a pescaggio ridotto, una standard e la performance che spinge l’immersione fino a 2,27 metri, più due differenti piani velici.

In coperta e negli interni dell’Oceanis 40.1 si vede la mano di Nauta

Grazie al sapiente lavoro di Nauta Design il piano di coperta ed interni sono XXL, unici per una barca di queste dimensioni. Si ha davvero l’impressione di essere a bordo di un 45 piedi!

Due, tre o quattro cabine a seconda del layout. Una curiosità: lo specchio di poppa si trasforma facilmente in un’ampia piattaforma bagno, grande quanto quella dei più grandi Oceanis. L’accesso al mare fa parte integrante della vita a bordo di una barca a vela.

Con la formula Yacht Management la barca diventa un affare

Spartivento Yachts, dealer di Beneteau, ha un’altra particolarità che rende unica la sua offerta: lo Yacht Management. Cos’è? Basta leggere nello stand di Spartivento la brochure dove spiegano la loro offerta di gestione della barca che porta a non avere più costi, tempo perso e grane nella gestione della barca, ormeggio compreso. E poi avere un rendimento affidandogli la barca, che viene affittata generando un reddito. Perché Spartivento è anche una delle società di noleggio più grandi del Mediterraneo.

