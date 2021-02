-10 al Velista dell’Anno TAG Heuer 2021. Ecco perché sarà EPICO!

Il 15 di febbraio, a partire dalle ore 13, torna il premio più prestigioso della vela italiana. Stiamo parlando del Velista dell’Anno TAG Heuer, che quest’anno taglia il traguardo della 30ma edizione.

Cosa cambia per il Velista dell’Anno TAG Heuer numero 30

Non vogliamo svelarvi troppo, ma sappiate che stiamo preparando un “listone” di 100 candidati, che poi potrete votare sul nostro sito velistadellanno.giornaledellavela.com dal 15 di febbraio, veramente speciale. Un panel che non solo comprenderà i velisti più forti della stagione appena passata, della Coppa America e del Vendée Globe, ma il meglio del meglio degli ultimi 30 anni. La nostra redazione ha passato giorni a scartabellare negli archivi a caccia dei protagonisti della vela italiana dal 1991 ad oggi.

Segnatevi la data, 15 febbraio, ore 13.

Nei prossimi giorni vi sveleremo come funzionerà il Velista dell’Anno TAG Heuer 2021 – 30th Anniversary: il regolamento, come votare, chi saranno i candidati e come seguire l’evento che da febbraio vi terrà compagnia fino ad aprile inoltrato!

Intanto andatevi a rivedere le puntate con le interviste ai finalisti dell’edizione 2020 e l’albo d’oro del Velista dell’Anno su http://velistadellanno.giornaledellavela.com/!

STAY TUNED!