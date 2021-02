Il Giornale della Coppa riapre: in diretta con Max Sirena

Ce lo state chiedendo in tantissimi: avere aggiornamenti sulla Coppa America, sapere cosa sta succedendo ad Auckland, e alla base di Luna Rossa in particolare, in vista della finale epocale contro Ineos Team UK. E allora eccoci qua ad annunciarvi la riapertura de Il Giornale della Coppa, che accenderà le sue luci domenica 7 febbraio alle 20.30 con un ospite d’eccezione. Stiamo parlando naturalmente di Max Sirena, il Team Director di Luna Rossa, che verrà a raccontarci gli umori della base italiana, ovviamente in compagnia dei nostri Bacci Del Buono e Mauro Giuffrè. Sarà l’ultima occasione per sentirlo dal vivo e in diretta prima della finale, poi inizierà il count down finale verso il 13 febbraio, data dei primi due match contro Ineos in programma alle 4.00 italiane.

Il Giornale della Coppa, la nostra trasmissione in diretta Youtube e Facebook, nel frattempo si sta preparando a tornare in grande stile nelle giornate di fuoco della finale, e il parterre di ospiti che si prepara è ovviamente di quelli tosti: Gabriele Bruni, Giovanni Ceccarelli, Andrea Casale, Paolo Semeraro, Dede De Luca, Max Procopio, Luca Bassani, Maelle Frascari, Clelia Sessa, e non mancheranno le new entry o le vecchie conoscenze della nostra trasmissione che torneranno a farci visita. Torneremo in diretta alle ore 13 con il nostro talk show di approfondimento, anche in notturna per il match decisivo della finale.