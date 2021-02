I consigli di Giovanni Soldini per la vernice antivegetativa della tua barca

Durante una visita di Giovanni Soldini allo stabilimento del Gruppo Boero (celebre tra i diportisti con il suo marchio Veneziani), ne abbiamo approfittato per porre qualche domanda al grande navigatore in tema di antivegetative, vernici, smalti.

Trovate l’intervista nell’area eventi della Milano Yachting Week – The Digital Boat Show. Vi consigliamo di andarla a vedere subito cliccando sul link che trovate qui sotto.

Scoprirete quali sono i prodotti che utilizza Soldini sul suo velocissimo trimarano volante Maserati e che possano essere utilizzati anche da chi va in barca per piacere, l’importanza dell’intero ciclo di verniciatura in ottica di resistenza e di risparmio dei pesi (e quindi di maggiori performance a vela).

E ancora, quali sono le acque in cui alghe e “biofouling” diventano più invasivi rendendo quindi necessaria una maggiore attenzione al tema delle antivegetative.

Una chiacchierata da ascoltare con attenzione e da cui trarre spunto.

L’antivegetativa che Giovanni chiama “Carbon Speed”, nel video, è la Speedy Carbonium di Veneziani, un prodotto iper-performante che potete trovare QUI alla Milano Yachting Week.

GIOVANNI SOLDINI

Il marinaio più famoso d’Italia nasce a Milano il 16 maggio 1966 e comincia a navigare in barca a vela da bambino. Ha alle spalle trent’anni di regate oceaniche, tra cui due giri del mondo in solitario (una vittoria e un secondo posto), sei Québec-Saint Malo (una vittoria nella categoria monoscafi), sei Ostar (due vittorie nella classe 50 piedi e classe 40 piedi), tre Jacques Vabre (una vittoria nella classe 40 piedi), e più di 40 transoceaniche.

A bordo del VOR70 Maserati ha stabilito il record Cadice-San Salvador e quello della Rotta dell’Oro percorrendo le 13.225 miglia di distanza tra New York e San Francisco in 47 giorni, 42 minuti e 29 secondi. Nel 2015, ha stabilito l’innovativo record della Rotta del Tè, coprendo in poco più di 21 giorni la distanza tra San Francisco e Shanghai. Con il trimarano Multi70 Maserati, ha stabilito il record sulla rotta Hong Kong-Londra e, di recente, conquistato le line honours della Rolex Middle Sea Race.