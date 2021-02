VIDEO Così funziona (e va fortissimo) il “kite-marano” di Mr. Lenny

Kai Lenny è un nome notissimo nel mondo dei “watersports”. Campione di surf, di SUP, abile nel windsurf, nel wing-foil e nel kite surf. Guardate qui cosa si è inventato il fenomeno hawaiano: il kite-marano, in grado di planare con a bordo tre persone, sospinto esclusivamente dalla vela del kite.

Come ci è riuscito? Lui la fa molto semplice: ha preso un Hobie Cat 16 e ha attaccato il “chicken loop” (il dispositivo che permette lo sgancio rapido del kite dal trapezio, lasciandolo vincolato ad una sola linea collegata) di un kite di 11 metri a un grillo morbido (soft shackle) nel punto in cui solitamente è armato l’albero dell’Hobie. La gestione del kite, con la barra di controllo, è affidata a un membro dell’equipaggio sdraiato, come ben mostra il video! Buon divertimento!

KAI LENNY E IL SUO KITE-MARANO

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!