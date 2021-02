Luna Rossa è arrivata alla finale della Prada Cup dove incontrerà gli inglesi di Ineos. Ma come ce l’ha fatta ad arrivare a questo punto?

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SU LUNA ROSSA

C’è un solo modo per saperlo, è il padiglione eventi della Milano Yachting Week – The digital boat show che è interamente dedicato alla conoscenza, alla storia e alle regate di Luna Rossa.

Vivi anche tu quest’esperienza, entra nel mondo di Prada nel nostro boat show digitale. Ti consigliamo questo percorso guidato nel padiglione Luna Rossa in sette semplici tappe:

Tappa numero 1: La storia della Coppa America, dal 1851 ad oggi

Dopo un’introduzione di uno dei miti della Coppa, Peter Blake, scopri velocemente la storia della Coppa, dal 1851 ad oggi, periodo per periodo.

Tappa numero 2: Luna Rossa e la Coppa, una sfida lunga 23 anni



Tappa dopo tappa, vi raccontiamo la sfida alla Coppa America di Luna Rossa, dal 1997 fino ad oggi. Ecco la cronistoria delle sei partecipazioni di Prada all’America’s Cup.

Tappa numero 3: La nostra intervista a Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa



Il patron di Prada si racconta come non ha mai fatto: quando ha iniziato ad andare in barca, quali sono le barche e i progettisti che gli piacciono di più, il suo rapporto con Max Sirena. Un’intervista unica e rara, a cuore aperto, di Patrizio Bertelli, vedila subito.

Tappa numero 4: Come funzionano i foil di Luna?

Finalmente scopri i segreti delle ali di Luna Rossa in modo semplice ed intuitivo:

Tappa numero 5: Coppa America, il glossario per sapere di cosa stiamo parlando

Cos’è il protocollo, il deed of gift, box rules…scopri il significato di quelle strane parole del vocabolario da iniziati.

Tappa numero 6: Il guru della progettazione ti spiega come vola l’AC75

Dietro le quinte, nelle stanze di progettazione. Ecco l’esclusiva intervista a Mario Caponnetto, l’uomo che ha progettato le ali dell’AC 75. Ecco l’intervista qui:

Tappa numero 7: Vedi e rivedi tutte le regate di Luna Rossa da dicembre ad oggi

Segui live il team Prada e gli highlights di tutte le sue regate con il Giornale della Coppa. Trovi tutte le puntate qui, commentate dai nostri esperti con ospiti autorevoli:

