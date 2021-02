Dufour prosegue senza sosta nel processo di rinnovamento della nuova gamma. Ad andare in acqua è stata la seconda delle tre novità che il cantiere ha presentato dopo l’acquisizione da parte di Fountain Pajot, stiamo parlando del Dufour 470 (le altre due novità sono il Dufour 530 già in acqua e il nuovo 61 in arrivo).

Nell’ultimo anno il cantiere francese sta ripensando, e razionalizzando la sua linea. Non ci sono più le due gamme separate, la Performance e la Grand Large, ma un unica linea con la possibilità di personalizzare la barca in base alle proprie esigenze. La novità estetica rilevante è nei volumi di prura, leggermente svasati in prossimità della coperta, per donare alla barca un look più moderno e sportivo.

Il Dufour 470 combina sia il know-how di Dufour che il desiderio di innovazione del marchio. Questo modello, in linea con il suo predecessore, gode del DNA del cantiere e allo stesso tempo offre un tocco di modernità. Come già accaduto con il 530, la barca sarà disponibile in tre versioni perché il cantiere ha eliminato la divisione tra linea Performance e linea Grand Large, optando per un unico scafo declinabile in versioni differenti.

Versione Easy

La versione “Easy” è destinata a proprietari e agli amanti del charter alla ricerca di semplicità e comfort. Anche perché, come già sul 530, il piano di movimento in coperta permette una grande mobilità e una ritrovata ergonomia.

Versione Ocean

La versione “Ocean” si adatta perfettamente ad un uso armatoriale, grazie soprattutto a un layout di coperta con le manovre posizionate a ridosso della timoneria, per garantire la massima facilità di gestione anche in caso di navigazione con equipaggio ridotto.

Versione Performance

La versione “Performance” è ideale per gli amanti della navigazione a vela pura e per i regatanti. Con i suoi sei winch maggiorati, il punto di scotta della randa spostato a poppa e l’equipaggiamento “Performance” per il piano velico, questo modello si trasforma in uno scattante cacciatore di brezze.

Un allestimento interno in tre versioni

Il Dufour 470 è disponibile in quattro allestimenti interni. Ogni velista troverà quello che cerca, sia che navighi con un equipaggio numeroso o ridotto. Previsto il classico layout a 3 cabine, quello a 4+cabina marinaio o a 4 senza o a 3 con cabina marinaio.

Lungh. f.t. 14,85 m

Lungh. gall. 13,99 m

Largh. 4,74 m

Immersione 2,25 m

Disloc. 13.200 kg

www.dufour-yachts.com