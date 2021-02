Ecco perché questo dissalatore si vende come il pane

Risultati incoraggianti per Schenker Watermakers grazie al successo della gamma di dissalatori ZEN lanciata sul mercato solo 2 anni fa. Questa linea di prodotto ha permesso all’azienda di raggiungere nel 2020 un fatturato record con un incremento di oltre il 25% rispetto all’anno precedente. Ciò a dispetto della situazione di mercato tendenzialmente recessiva a causa della pandemia e malgrado il fermo della produzione durante il periodo di chiusura aziendale imposto dal recente lockdown.

CASE HISTORY DI UN SUCCESSO

Il risultato è frutto di un progetto concretizzato alla fine del 2018 con la presentazione al Salone Nautico di Genova del modello ZEN 30 che rappresentava un nuovo “concept” nel settore, piuttosto tradizionale, dei dissalatori.

Il gradimento di questo nuovo prodotto da parte del mercato internazionale fu, da subito, superiore alle attese così come furono lusinghiere le valutazioni degli operatori professionali, come ad esempio il riconoscimento “DAME Special Mention” ottenuto al METS 2018, Salone Internazionale dell’accessoristica nautica ad Amsterdam. Il repentino successo ha spinto il reparto Research&Development di Schenker a sviluppare il nuovo concept nel corso dei due anni successivi. E’ nata così una gamma di dissalatori dalla portata crescente realizzati per soddisfare le esigenze di acqua dolce a bordo della piccola barca così come del superyacht. Dal primo modello ZEN 30 sono seguiti in sequenza ZEN 50, ZEN 100 ed infine ZEN 150 presentato a fine 2020.

Il riscontro commerciale della gamma è stato tangibile e, in poco tempo, ZEN si è imposto come prodotto leader anche su mercati particolarmente difficili ed esigenti come quelli del Nord Europa, Stati Uniti ed Australia.

I SEGRETI DI ZEN

Dei mille dissalatori finora consegnati la quota più significativa è rappresentata da ZEN 30 sia perché è il primo modello prodotto sia perché la macchina è rivolta ad un segmento di barche di dimensioni contenute. Seguono a ruota i dissalatori con capacità superiore con una particolare affermazione del modello ZEN 100 ordinato come prodotto di serie dai grandi cantieri.

ZEN è caratterizzato da una particolare e unica forma ultrapiatta che consente il montaggio a bordo in locali particolarmente angusti ed in genere poco utilizzabili. Inoltre, grazie ad un sistema di recupero di energia di nuova generazione, il dissalatore risulta estremamente efficiente e può essere montato anche su barche prive di generatore.

Il nome ZEN è stato scelto proprio per evocare i principali punti di forza del prodotto, ovvero semplicità, leggerezza, minimalismo.

Il coronamento tecnico della linea è rappresentato dall’introduzione del pannello di controllo “Touch” pensato per soddisfare la crescente richiesta di sistemi grafici multifunzione volti all’integrazione dell’elettronica di bordo.

Molto soddisfatto delle performance aziendali l’Ing. Verde, Amministratore di Schenker: “Innovazione, coraggio, e visione rappresentano la ricetta giusta per contrastare grandi difficoltà e vincere sfide impegnative”.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!