VIDEO Cargo si spezza in due e affonda, tre morti

Un cargo battente bandiera di Palau si è spezzato in due ed è affondato al largo della costa della provincia turca di Bartin, sul Mar Nero, e tre membri dell’equipaggio sono stati trovati morti in mare, ha detto il governatore locale.

Il governatore di Bartin Sinan Guner ha detto che la nave da carico secco, ARVIN (costruita 46 anni fa), è affondata al largo della costa della regione di Inkumu in condizioni di maltempo. Secondo il ministero turco dei trasporti e delle infrastrutture, le squadre di soccorso sono riuscite a salvare 9 dei 12 membri dell’equipaggio – tutti cittadini ucraini – e a recuperare i corpi senza vita degli altri tre.

La nave, che era ancorata entro i confini amministrativi dell’autorità portuale di Bartin a causa delle cattive condizioni meteorologiche, si è spaccata e metà e affondata. In una dichiarazione, il ministero della Difesa nazionale turco ha annunciato che la marina militare del paese ha schierato una fregata per sostenere i soccorsi.

In questo video vi mostriamo il momento in cui la nave si spezza in due.

Sulla base delle prime ricostruzioni, parrebbe che un’esplosione interna riconducibile a materiale infiammabile, unita alle condizioni meteomarine impegnative e, probabilmente all’età del cargo mercantile, abbia causato la rottura.

