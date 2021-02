Acquistando una foto d’autore, pianti un albero. Partecipa anche tu!

Noi del Giornale della Vela, amanti del mare e della natura, già da tempo utilizziamo la visibilità che grazie a voi possiamo dare al mondo della sostenibilità con le nostre testate, siti e social, per promuovere iniziative meritevoli, sia con progetti sviluppati internamente come Medplastic sia con progetti attentamente selezionati tra quelli dei nostri partner.

Oggi siamo fieri di proporvi una nuova iniziativa: Photography for Futures, progetto che completa la nostra visione di tutela e salvaguardia del nostro pianeta. L’iniziativa fotografica si rivolge alla tutela delle foreste, in particolare della Mata Atlantica, foresta pluviale costiera brasiliana, ridotta del 90% a causa dell’uomo.

UNA FOTO = UN ALBERO

Come funziona? Ordinate una o più fotografie dei più grandi fotografi del National Geographic proposte dal portale e in base alla dimensione richiesta pianterete quanti più alberi possibili (noi personalmente siamo a quota 115).

Il progetto è del tutto benefico e senza fini di lucro, l’ideatrice è Paige Hahn, californiana trapiantata a Milano che ha fatto della sostenibilità la sua “mission” di vita. Passando dal link del nostro negozio della Milano Yachting Week pianterete un albero in più, quindi se anche a voi sta a cuore la sorte delle nostre foreste, scoprite di più e cliccate qui.

T.O.

