Alla Milano Yachting Week è arrivato il nuovo Swan 88

“Il Nuovo Modello è un’evoluzione dei modelli precedenti, ma per questo abbiamo fatto uno studio completo per il bilanciamento, le prestazioni, la posizione dell’attrezzatura e la forma delle vele” dice Germàn Frers. “Secondo i risultati di questi studi, abbiamo progettato lo scafo”. Lo racconta così German Frers il nuovo Swan 88, che è “arrivato” anche alla Milano Yachting Week.

Vero e proprio bluewater, lo Swan 88 è stato progettato per offrire una navigazione morbida e confortevole anche nelle condizioni più difficili, con un angolo di sbandamento ottimizzato di non più di 20 gradi. Con una lunghezza effettiva del cavo di carico inferiore a 24 m, è facile da gestire, e allo stesso tempo offre un’ampia attrattiva sul mercato del charter e mantiene un elevato valore di rivendita.

Il piano velico dello Swan 88 sfrutta la vasta esperienza del marchio derivante dalle recenti regate oceaniche, unendo l’efficienza e la semplicità e la facilità di gestione della navigazione. La posizione dell’albero al centro dello yacht offre un buon equilibrio tra il triangolo di prua e la randa, con la possibilità di frazionare il triangolo in quattro diversi stralli – gennaker, code zero, fiocco e staysail – grazie alla misura del J lungo. La staysail può essere dotata di un cingolo autocentrante, mentre l’albero e il boma sono costruiti in carbonio di serie.

Per saperne di più sullo Swan 88 e sulla gamma Nautor

